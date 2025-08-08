Még volt idejük kimondani a boldogító igent, pár nappal később elhunyt a nagybeteg férj

Alig pár nappal az esküvőjük után vesztette el a férjét és kislánya édesapját Michaela Dunphy Dublinból. A 33 éves Dean Dunphy gyermekkora óta gyakran szenvedett migrénes fejfájástól, ám az orvosok úgy vélték, ez gyakori probléma. 2023 júniusában azonban hirtelen izomrángás jelentkezett nála az autópályán, vezetés közben. Szerencsére, sikerült időben megállnia, mielőtt végzetes balesetet szenvedett volna, majd orvoshoz fordult.

Pár nappal az esküvő után örökre elment az ifjú férj / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Az orvosok ekkor még arra gyanakodtak, hogy a férfi Bell-bénulásban szenvedhet, ami bénulást vagy gyengeséget okoz az arc egyik oldalán, de az ezt követő vér-, és egyéb vizsgálatok megerősítették, hogy tévednek. Hetekkel később Michaela kapott egy hívást a kórházból, miszerint találtak valamit a férfi agyában. Végül július 24-én közölték Deannel a diagnózist, miszerint agydaganata van, és meg kell műteni, hogy további vizsgálatokat tudjanak elvégezni. Dean augusztus 24-én, Michaela 30. születésnapján nyílt agyműtéten esett át: a hétórás beavatkozás jól sikerült, a sebészek el tudták távolítani a szövetet további vizsgálatok céljából. Alig egy héttel később viszont megérkezett a lesújtó hír arról, hogy a férfinak 4. stádiumú glioblasztómája van, amely a rosszindulatú agydaganat leggyakoribb típusa.

Két héttel később Dean egy második műtéten is átesett, melynek során eltávolították a rákos szöveteket az agyából, majd elkezdte a kemoterápiát és a sugárkezelést, valamint egy "blokkoló kezelést", hogy megakadályozzák a daganat növekedését. Ez idő alatt - miközben a férfi beszéde elmosódottá vált, és elvesztette a mozgásképességét -, Dean és Michaela eljegyezte egymást, és úgy határoztak, hogy a lehető leghamarabb összeházasodnak.

Attól a perctől fogva, hogy először találkoztam vele, feleségül akartam menni hozzá. Azt mondtam neki: 'Csak hozd el nekem azt a gyűrűt!'

- emlékezett vissza a nő.

My husband, 33, suffered a seizure on our wedding night - he died 3 days later https://t.co/opBMjh5hjh — SunHealth (@TheSunHealth) August 7, 2025

A pár Michaela édesanyjának otthonában mondta ki a boldogító igent, idén május 18-án, a család és a barátok körében, ám már a menyegző éjszakáján a férfinak több rohama is volt. Miután kórházba vitték, az orvosok elmondták az újdonsült feleségnek, hogy további beavatkozás már nem lehetséges, és Deannek mindössze néhány napja maradt hátra. Michaela végig a párja mellett maradt, és a mellkasán feküdve hallgatta, ahogy a férfi szíve május 21-én, három nappal az esküvőjük után, még egy utolsót dobban.