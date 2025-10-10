Az orvosok is sírva fakadtak: pusztító betegség ragadta magával a négyéves kisfiút

Billy Thompson Great Bookhamből egykor élénk kisfiú volt, aki imádta a rögbit, a szuperhősöket, és bárki napját képes volt feldobni. Édesanyja, Ellie elmondása szerint mindenki nagyon szerette őt. Azonban 2023 szeptemberében a gyermek kezdett megváltozni: éjszakánként felriadt álmából, gyomorfájás kínozta, továbbá az iskola – amit régebben szeretett –, a szorongás forrásává vált számára.

Pusztító betegség ragadta magával a mindössze négyéves Billyt / Fotó: Freepik - illusztráció

Iskola előtt kontrollálhatatlanul sírt és zokogott, nekünk kellett az autótól egészen az iskola kapujáig cipelni őt

- emlékezett vissza Ellie.

Billy ezenkívül elvesztette az érdeklődését a rögbi, a barátai és a nővérével, Maddie-vel való játék iránt is. Ellie és a férje, Jamie eleinte arra gyanakodott, a fiuknak szeparációs szorongása lehet az iskolakezdés miatt.

Október végére már bizonytalanul állt a lábán, egyre frusztráltabb lett, és folyamatosan nyáladzott. A szemei mintha elnehezültek volna a kimerültségtől

- írta meg Ellie a The Brain Tumour Charity nevű jótékonysági szervezet blogbejegyzésében.

A szülők végül orvoshoz vitték Billyt, ám minden eredménye tiszta lett. A kisfiú ennek ellenére már egyre nehezebben tudott járni, majd amikor október végén elesett az iskolában, az édesapja ráébredt arra: lehet, hogy agydaganata van. A háziorvos ellenben ragaszkodott ahhoz, hogy egyszerű szorongás. Alig egy héttel később Billy kiesett a kocsiból, és leesett a lépcsőn, ami miatt be kellett vinniük a sürgősségire. Jamie ekkor már annyira frusztrált volt, hogy sírva fakadt.

Fiatalabb koromban agyvelőgyulladásom volt, így ismertem az agyi problémák okozta érzelmi és fizikai változásokat. Összeomlottam, és mivel annyira ideges voltam, egy nővér azt mondta, agyvizsgálatot végeznek Billyn, hogy kizárják a legrosszabb lehetőséget

- nyilatkozta a férfi.

A vizsgálatok után a kisgyermeknél terminális diffúz intrinsic pontine gliomát (DIPG) diagnosztizáltak , amely az agydaganat legagresszívebb és leghalálosabb formája, és amelyet műteni sem lehetett. A Brain Tumour Research szerint a – főként gyermekeknél előforduló –, daganat átlagos túlélési aránya kevesebb, mint egy év.