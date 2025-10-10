Az orvosok is sírva fakadtak: pusztító betegség ragadta magával a négyéves kisfiút

A tüneteit egy ideig a szorongásnak tudták be, ám egy vizsgálat felfedte, milyen nagy a baj. A családja élete ezután teljesen összeomlott.
Billy Thompson Great Bookhamből egykor élénk kisfiú volt, aki imádta a rögbit, a szuperhősöket, és bárki napját képes volt feldobni. Édesanyja, Ellie elmondása szerint mindenki nagyon szerette őt. Azonban 2023 szeptemberében a gyermek kezdett megváltozni: éjszakánként felriadt álmából, gyomorfájás kínozta, továbbá az iskola – amit régebben szeretett –, a szorongás forrásává vált számára.
Iskola előtt kontrollálhatatlanul sírt és zokogott, nekünk kellett az autótól egészen az iskola kapujáig cipelni őt
- emlékezett vissza Ellie.
Billy ezenkívül elvesztette az érdeklődését a rögbi, a barátai és a nővérével, Maddie-vel való játék iránt is. Ellie és a férje, Jamie eleinte arra gyanakodott, a fiuknak szeparációs szorongása lehet az iskolakezdés miatt.
Október végére már bizonytalanul állt a lábán, egyre frusztráltabb lett, és folyamatosan nyáladzott. A szemei mintha elnehezültek volna a kimerültségtől
- írta meg Ellie a The Brain Tumour Charity nevű jótékonysági szervezet blogbejegyzésében.
A szülők végül orvoshoz vitték Billyt, ám minden eredménye tiszta lett. A kisfiú ennek ellenére már egyre nehezebben tudott járni, majd amikor október végén elesett az iskolában, az édesapja ráébredt arra: lehet, hogy agydaganata van. A háziorvos ellenben ragaszkodott ahhoz, hogy egyszerű szorongás. Alig egy héttel később Billy kiesett a kocsiból, és leesett a lépcsőn, ami miatt be kellett vinniük a sürgősségire. Jamie ekkor már annyira frusztrált volt, hogy sírva fakadt.
Fiatalabb koromban agyvelőgyulladásom volt, így ismertem az agyi problémák okozta érzelmi és fizikai változásokat. Összeomlottam, és mivel annyira ideges voltam, egy nővér azt mondta, agyvizsgálatot végeznek Billyn, hogy kizárják a legrosszabb lehetőséget
- nyilatkozta a férfi.
A vizsgálatok után a kisgyermeknél terminális diffúz intrinsic pontine gliomát (DIPG) diagnosztizáltak , amely az agydaganat legagresszívebb és leghalálosabb formája, és amelyet műteni sem lehetett. A Brain Tumour Research szerint a – főként gyermekeknél előforduló –, daganat átlagos túlélési aránya kevesebb, mint egy év.
Amikor a konzultáns elmondta nekem a diagnózist, sírni kezdett, mert neki is volt egy ugyanannyi idős fia. Azt is mondta, hogy a daganat műthetetlen, de kaphat kezelést, amivel remélhetőleg meghosszabbíthatják az életét
- emlékezett vissza Ellie, aki szerint ekkor összeomlott az egész világuk, és kezdetét vette a pokol.
Billyt ezután sugárterápiával és szteroidokkal kezelték, ami borzasztó mellékhatásokat, fejfájást és hányingert okozott nála. A szülei abban reménykedtek, hogy elvihetik őt egy immunterápiás vizsgálatra a Great Ormond Street Kórházba, ám a rák ehhez már túlságosan előrehaladott volt. Mindezek dacára Billy izgatottan várta az ötödik születésnapját, amely 2024. április 15-én lett volna. A szülei még előtte rendeztek neki egy csodás születésnapi zsúrt, mivel hamarosan világossá vált, már nem éri meg a nagy napot.
A daganat ellopta Billytől a ragyogó mosolyát és a gyönyörű szemeit, valamint a a beszédképességének nagy részét is elvette tőle, ami így lassú és érthetetlen lett. A jobb szeme végleg lecsukódott, mialatt egyre fáradtabb és gyengébb lett. Mégis, olyan bátorsággal fogadta el mindezt, hogy az összetörte a szívemet
- mondta el az édesanya.
Billy végül öt hónapnyi betegséget követően, 2024. március 31-én hunyt el. Az emlékére a szülei azóta egy jótékonysági szervezetet alapítottak, melynek célja a DIPG kezelésére és kutatására szolgáló pénzt gyűjtése – írja a The Sun.
