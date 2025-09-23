Kivi méretű daganatot távolítottak el az apuka agyából, miközben a műtőasztalon gitározott

Egy ötgyermekes apuka csodát tett: gitározott műtétje közben, ahol az orvosok egy kivi méretű daganatot távolítottak el az agyából.

Apuka gitározott műtétje közben, kivi méretű daganatot távolítottak el / Illusztráció: Anna Bizon / freepik.com

A 44 éves Paul Welsh Daltont gyakori fejfájások gyötörték, mígnem egy roham miatt kórházba került. Az orvosok agydaganatot találtak nála, amit oligodendrogliomaként diagnosztizáltak. Ez egy ritka, agresszív típusú agydaganat.

Ébren gitározott műtétje közben az apuka

Egy ötórás műtét során a több centiméteres daganat 98%-át sikeresen eltávolították. Paul három számot is eljátszott az operáció alatt:

Good Riddance (Time Of Your Life) – Green Day

– Green Day Tribute – Tenacious D

– Tenacious D Wonderwall – Oasis

Bár jelenleg a rák harmadik stádiumával küzd, a sikeres műtétnek köszönhetően sokkal több időt nyert az életre. Azóta egy hat és fél hetes sugárkezelésen esett át, és hamarosan megkezdi a kilenc hónapos kemoterápiás kezelést is.

Felesége, Tiff végig mellette maradt, és azóta is ő gondoskodik öt gyermekükről: a 14 éves Maxról, a 13 éves Gracie-ről, a 12 éves Maddie-ről, a 10 éves Finnley-ről és a 3 éves Colby-ról.

Paul, aki az angliai Ivybridge-ben egészségügyi, biztonsági és minőségügyi auditorként dolgozik, így emlékezett vissza:

Találkoztunk a műtétet végző sebésszel, és az első találkozón említettem, mennyire fontos számomra a gitár, már 30 éve játszom. Csak annyit mondott: 'Hozd magaddal, és meglátjuk, bele tudjuk-e építeni a műtétbe.' Gitározni, miközben az agyamat műtötték igazán szürreális élmény volt.

A roham idején éppen otthon volt a családjával és először azt hitték, talán szélütése van. Azóta titáncsavarokkal a koponyájában él - írja a New York Post.