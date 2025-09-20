„Fogalmam sem volt róla, hogy a viszkető bőröm halálos betegséget jelez”

A 26 éves Georgie Swallow a bőrviszketés mellett fáradtságot, fogyást, éjszakai izzadást és gyakori betegségeket tapasztalt, és csak akkor kezdett gyanakodni komoly problémára, amikor egy csomót fedezett fel a nyakán. A vizsgálatok kimutatták, hogy a mellkasában egy 30 centiméteres daganat volt.

30 centiméteres daganatot találtak a fiatal lány mellkasában Fotó: Aleona / Shutterstock

Gyakori viszketés és fáradtság mögött egy 30 cm-es daganat rejtőzött

Az orvosok általában személyesen közlik a páciensekkel a sokkoló diagnózist, azonban 2018 szeptemberében, amikor a 26 éves Georgie-t telefonon értesítették arról, hogy rákos megbetegedésben szenved, már tudta, hogy az idő nem az ő oldalán áll.

Ez egy 4. stádiumú Hodgkin-limfóma a nyakban, a tüdőben, a mellkasban és a rekeszizom alatt. Ha körülbelül egy héttel később jöttél volna hozzánk, nem tudtunk volna semmit sem tenni érted

-közölte az orvos.

24 órával később megkezdődött a fiatal lány számára a kemoterápia. Néhány hónappal később megkapta a teljes gyógyulást jelző hírt, és alig várta, hogy újra élvezhesse az életet.

2019 júniusában egy rutinellenőrzés során azonban az orvos ismét rossz hír közölt a fiatal lánnyal: „Attól tartok, visszatért.”

Az új rák súlyossága miatt őssejt-transzplantációra volt szüksége, amely során a sérült sejteket egészséges vérképző sejtek váltották fel. 2019 októberében közel öt hétig nem hagyhatta el a kórházat, annyira fájt a teste, hogy úgy érezte, apró üvegszilánkok lebegnek körülötte.

Három hónappal az őssejt-transzplantáció után vizsgálat kimutatta, hogy a rák eltűnt. Az eljárás miatt, azonban a gyermekvállalás esélye 0,1%-ra csökken, mivel a transzplantáció menopauzához vezetett. Georgie mindig is szeretett volna családot, és gyászolta azokat a gyermekeket, akiket soha nem hozhatott világra.

Georgie végül elindította saját vállalkozását, a Life’s for Living-et, egy utazási céget, amely nőket visz kalandtúrákra. Mindenki ott van valami miatt: egészségügyi problémán ment keresztül, váláson, mentális nehézségeken, vagy testkép miatti bizonytalanságon. Georgie számára csodálatos látni, ahogy mindenki összekapcsolódik, és gyönyörű élménnyé válik az utazás.