RETRO RÁDIÓ

A világ egyik legritkább rákjával küzd az 5 éves Levi

Most hatalmas lépés vár a kisfiúra. Rákja olyan ritka, hogy a kemoterápiára sem reagál.

Megosztás
Szerző: CJA
Létrehozva: 2025.09.19. 15:30
leukémia csontvelő csontvelő donor csontvelő-átültetés

Egy 5 éves caldwell-i kisfiú, Levi Hillius életéért küzd, miután az orvosok egy rendkívül ritka rákbetegséget diagnosztizáltak nála. 

A világ egyik legritkább rákjával küzd az 5 éves Levi
A világ egyik legritkább rákjával küzd az 5 éves Levi (fotó: GoFundMe)

Levi májusban kezdett panaszkodni lábfájdalomra, másnap pedig édesanyja, Ashlie észrevette, hogy kisfia sápadt, ezért azonnal orvoshoz vitte. Ugyanazon a napon kapták meg a borzalmas hírt. Csak egy vérvétel kellett a diagnózishoz.

Elmondták, hogy akut myeloid leukémiája van. Ez egy ritka, és magas kockázatú rák. Ugyanabban a várakozószobában mondták ezt el, ahol megtudtuk, hogy lányunknak agydaganata van.

Levi rákja rendkívül ritka

Levi leukémiája olyan ritka, hogy a gyermekek mindössze 0.3 százalékát érinti, és a kemoterápia nem hat rá.

A diagnózis után Levinek azonnal egy tennessee-i kórházba kellett költöznie, hogy a lehető legjobb kezekbe kerüljön. A családot közben számos támogatás érte: szomszédok vigyáztak háziállataikra, és közösségi eseményeket is szerveztek, hogy felhívják a figyelmet a csontvelődonáció fontosságára.

Szerencsére most remény is érkezett: sikerült találni egy megfelelő csontvelődonort Levi számára.

Nagyon izgalmas időszak ez . Rengeteg tesztre és koordinációra lesz szükség, de ez egy hatalmas lépés.

– mondta Levi ápolónője, Maria.

A beavatkozás életmentő lehet, és ha minden a tervek szerint halad, Levi esélyt kap egy teljes életre - írja az Idaho News.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu