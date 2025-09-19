A világ egyik legritkább rákjával küzd az 5 éves Levi

Most hatalmas lépés vár a kisfiúra. Rákja olyan ritka, hogy a kemoterápiára sem reagál.
Egy 5 éves caldwell-i kisfiú, Levi Hillius életéért küzd, miután az orvosok egy rendkívül ritka rákbetegséget diagnosztizáltak nála.
Levi májusban kezdett panaszkodni lábfájdalomra, másnap pedig édesanyja, Ashlie észrevette, hogy kisfia sápadt, ezért azonnal orvoshoz vitte. Ugyanazon a napon kapták meg a borzalmas hírt. Csak egy vérvétel kellett a diagnózishoz.
Elmondták, hogy akut myeloid leukémiája van. Ez egy ritka, és magas kockázatú rák. Ugyanabban a várakozószobában mondták ezt el, ahol megtudtuk, hogy lányunknak agydaganata van.
Levi leukémiája olyan ritka, hogy a gyermekek mindössze 0.3 százalékát érinti, és a kemoterápia nem hat rá.
A diagnózis után Levinek azonnal egy tennessee-i kórházba kellett költöznie, hogy a lehető legjobb kezekbe kerüljön. A családot közben számos támogatás érte: szomszédok vigyáztak háziállataikra, és közösségi eseményeket is szerveztek, hogy felhívják a figyelmet a csontvelődonáció fontosságára.
Szerencsére most remény is érkezett: sikerült találni egy megfelelő csontvelődonort Levi számára.
Nagyon izgalmas időszak ez . Rengeteg tesztre és koordinációra lesz szükség, de ez egy hatalmas lépés.
– mondta Levi ápolónője, Maria.
A beavatkozás életmentő lehet, és ha minden a tervek szerint halad, Levi esélyt kap egy teljes életre - írja az Idaho News.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.