Egy 5 éves caldwell-i kisfiú, Levi Hillius életéért küzd, miután az orvosok egy rendkívül ritka rákbetegséget diagnosztizáltak nála.

A világ egyik legritkább rákjával küzd az 5 éves Levi (fotó: GoFundMe)

Levi májusban kezdett panaszkodni lábfájdalomra, másnap pedig édesanyja, Ashlie észrevette, hogy kisfia sápadt, ezért azonnal orvoshoz vitte. Ugyanazon a napon kapták meg a borzalmas hírt. Csak egy vérvétel kellett a diagnózishoz.

Elmondták, hogy akut myeloid leukémiája van. Ez egy ritka, és magas kockázatú rák. Ugyanabban a várakozószobában mondták ezt el, ahol megtudtuk, hogy lányunknak agydaganata van.

Levi rákja rendkívül ritka

Levi leukémiája olyan ritka, hogy a gyermekek mindössze 0.3 százalékát érinti, és a kemoterápia nem hat rá.

A diagnózis után Levinek azonnal egy tennessee-i kórházba kellett költöznie, hogy a lehető legjobb kezekbe kerüljön. A családot közben számos támogatás érte: szomszédok vigyáztak háziállataikra, és közösségi eseményeket is szerveztek, hogy felhívják a figyelmet a csontvelődonáció fontosságára.

Szerencsére most remény is érkezett: sikerült találni egy megfelelő csontvelődonort Levi számára.

Nagyon izgalmas időszak ez . Rengeteg tesztre és koordinációra lesz szükség, de ez egy hatalmas lépés.

– mondta Levi ápolónője, Maria.

A beavatkozás életmentő lehet, és ha minden a tervek szerint halad, Levi esélyt kap egy teljes életre - írja az Idaho News.