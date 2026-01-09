RETRO RÁDIÓ

Nem kegyelmez a téli időjárás: extrém hideg napok jönnek

Brutális tél csap le: ónos eső, havazás és dermesztő hideg bénítja meg az országot.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.09. 06:00
Sokan úgy érzik, hogy fagyos rémálomba csöppentünk, hiszen napközben sem menekülünk a mínuszoktól. A következő napok időjárása sem mutat enyhülést, továbbra is várható a fagy, havazás és a - 10 fokok.

Nem kegyelmez az időjárás
Nem enyhül a januári időjárás, még több hó párható a napokban    Fotó: Gabor Zoltan /  Metropol

Nem kegyelmez az időjárás

Pénteken az ország nyugati felén komoran beborul az ég, és több helyen havazás nehezítheti a közlekedést. A délnyugati térségekben pedig nemcsak hó, hanem veszélyes fagyos eső és ónos eső is lecsaphat. Brutális hideg jön: még napközben sem enyhül az idő, a hőmérséklet sokfelé -10 és 0 fok között ragad.

Szombaton marad az erősen felhős, nyomasztó idő, több helyen köddel, zúzmarával és szállingózó hóval. A reggel igazi fagyot hoz -10 fok körüli hideggel, délutánra is alig kúszik fel -2 fokig a hőmérő. A tél tehát továbbra is keményen tartja magát - írja a köpönyeg.hu.

 

