Nem kegyelmez a téli időjárás: extrém hideg napok jönnek

Sokan úgy érzik, hogy fagyos rémálomba csöppentünk, hiszen napközben sem menekülünk a mínuszoktól. A következő napok időjárása sem mutat enyhülést, továbbra is várható a fagy, havazás és a - 10 fokok.

Nem enyhül a januári időjárás, még több hó párható a napokban Fotó: Gabor Zoltan / Metropol

Nem kegyelmez az időjárás

Pénteken az ország nyugati felén komoran beborul az ég, és több helyen havazás nehezítheti a közlekedést. A délnyugati térségekben pedig nemcsak hó, hanem veszélyes fagyos eső és ónos eső is lecsaphat. Brutális hideg jön: még napközben sem enyhül az idő, a hőmérséklet sokfelé -10 és 0 fok között ragad.

Szombaton marad az erősen felhős, nyomasztó idő, több helyen köddel, zúzmarával és szállingózó hóval. A reggel igazi fagyot hoz -10 fok körüli hideggel, délutánra is alig kúszik fel -2 fokig a hőmérő. A tél tehát továbbra is keményen tartja magát - írja a köpönyeg.hu.