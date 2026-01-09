19 évvel ezelőtt mutatták be az első iPhone-t: így nézett ki

Steve Jobs az első iPhone fejlesztésébe 2004-ben kezdett bele egy 1000 alkalmazottból álló csapattal. A Project Purple (lila terv) nagyjából 150 millió amerikai dollárt emésztett fel 30 hónap alatt. Jobs végül 2007. január 9-én mutatta be az első iPhone-t, a Macworld kiállításon, a San Franciscóban található Moscone Centerben. Az első készülékek még 2007. június 29-én gazdára találtak, ottani idő szerint délután 18:00-kor. Vásárlók százai álltak hosszú sorokban az üzletek előtt szerte az országban, hogy hozzájuthassanak. Európában 2007 novemberétől lehetett kapni iPhone-t - írja a Wikipedia.

Így nézett ki az első iPhone. Fotó: Gemini

Az IBM is ezen a napon indult el világhódító útjára

Dr. Herman Hollerith 1889 január 9-én szabadalmaztatott egy elektromágneses számlálószerkezetet, ami a lyukkártyás népszámlálás adatait segítette feldolgozni - 1 kártya 1 ember adatait tartalmazta. Céget alapított, ami a későbbiekben a IBM (International Business Machines Corporation) néven vált ismertté.

Ma lenne 105 éves Keleti Ágnes

Az 1921. január 9-én született tornásznő összesen 46-szoros magyar bajnok és ötszörös olimpiai bajnok volt, de összesen 10 olimpiai érmet szerzett. Ő volt a magyar tornasport legeredményesebb versenyzője, akit 2004-ben a Nemzet Sportolójává is megválasztottak. Az olimpikon 2025. január 2-án hunyt el.

Dés László is ma ünnepli a születésnapját

A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas előadóművész, dzsesszzenész, zeneszerző 1954. január 9-én született, így ma 71 éves. Ő a Kalózok, az Üvegtigris és a Miniszter félrelép című filmek és a Dzsungel könyve című musical zeneszerzője is. 1993-ban szólista lett, kortárs szerzők műveit adta elő, elsősorban kamara- és szimfonikus zenekarokkal. Hangszerei a szoprán és a tenorszaxofon, játékát az érzékeny és „szubjektív hang”, az improvizációs dallamvezetés jellemzi.

Katalin hercegné ma lett 44 éves

Katalin (Kate Middleton, született Catherine Elizabeth Middleton) hercegné, Vilmos brit királyi herceg, Cambridge hercegének felesége éppen ma töltötte be a 44. születésnapját. Esküvőjükre 2011. április 29-én került sor Londonban.