19 évvel ezelőtt mutatták be az első iPhone-t: így nézett ki
2007-ben ezen a napon mutatta be az első almás okostelefont a nagyközönségnek Steve Jobs. Az iPhone-t egy 1000 fős csapat 2004-ben kezdte el kifejleszteni, ma pedig már a 17. szériánál tartanak.
Steve Jobs az első iPhone fejlesztésébe 2004-ben kezdett bele egy 1000 alkalmazottból álló csapattal. A Project Purple (lila terv) nagyjából 150 millió amerikai dollárt emésztett fel 30 hónap alatt. Jobs végül 2007. január 9-én mutatta be az első iPhone-t, a Macworld kiállításon, a San Franciscóban található Moscone Centerben. Az első készülékek még 2007. június 29-én gazdára találtak, ottani idő szerint délután 18:00-kor. Vásárlók százai álltak hosszú sorokban az üzletek előtt szerte az országban, hogy hozzájuthassanak. Európában 2007 novemberétől lehetett kapni iPhone-t - írja a Wikipedia.
Az IBM is ezen a napon indult el világhódító útjára
Dr. Herman Hollerith 1889 január 9-én szabadalmaztatott egy elektromágneses számlálószerkezetet, ami a lyukkártyás népszámlálás adatait segítette feldolgozni - 1 kártya 1 ember adatait tartalmazta. Céget alapított, ami a későbbiekben a IBM (International Business Machines Corporation) néven vált ismertté.
Ma lenne 105 éves Keleti Ágnes
Az 1921. január 9-én született tornásznő összesen 46-szoros magyar bajnok és ötszörös olimpiai bajnok volt, de összesen 10 olimpiai érmet szerzett. Ő volt a magyar tornasport legeredményesebb versenyzője, akit 2004-ben a Nemzet Sportolójává is megválasztottak. Az olimpikon 2025. január 2-án hunyt el.
Dés László is ma ünnepli a születésnapját
A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas előadóművész, dzsesszzenész, zeneszerző 1954. január 9-én született, így ma 71 éves. Ő a Kalózok, az Üvegtigris és a Miniszter félrelép című filmek és a Dzsungel könyve című musical zeneszerzője is. 1993-ban szólista lett, kortárs szerzők műveit adta elő, elsősorban kamara- és szimfonikus zenekarokkal. Hangszerei a szoprán és a tenorszaxofon, játékát az érzékeny és „szubjektív hang”, az improvizációs dallamvezetés jellemzi.
Katalin hercegné ma lett 44 éves
Katalin (Kate Middleton, született Catherine Elizabeth Middleton) hercegné, Vilmos brit királyi herceg, Cambridge hercegének felesége éppen ma töltötte be a 44. születésnapját. Esküvőjükre 2011. április 29-én került sor Londonban.
Rekordszámú helyszínen lesz véradás a hétvégén
Pénteken a Közép-magyarországi RVK Intézetben, a Duna Plazában, a Sugár Üzletközpont II. emeletén, a Campona Bevásárlóközpontban, és a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben is várják az életmentő véradókat. Szombaton 10:00-16:00 óra között a Westendben, 07:00-15:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben, 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben, illetve 10:00-16:00 óra között a World Mallban (1152. Budapest, Szentmihályi út 167.). Ezek mellett pedig vasárnap is lesz véradás, méghozzá 09:00-13:30 óra között az Angyalföldi Plébánián (1139. Budapest, Béke tér 1/A.).
Ilyen időnk lesz a hétvégén
- A www.koponyeg.hu szerint pénteken nyugat felől fokozatosan beborul az ég, és egyre többfelé kezdődhet újabb havazás. A délnyugati, déli tájakon igen veszélyes ónos eső, fagyott eső is eshet. Reggel rendkívül hideg lesz, a vastag hóval borított derűsebb keleti tájakon akár -20 fok is lehet, délután marad az országos fagy.
- Szombaton aztán a nap első felében szinte országos havazás várható, majd nyugat felől megszűnik a csapadék, és kissé a felhőzet is csökken. Egyre inkább megerősödik az ÉNy-i szél, ami hófalakat emelhet. 0 fok közelébe enyhülhet a levegő.
- Vasárnap pedig ugyancsak zord időnk lesz erős északnyugati széllel és hófúvásokkal. A felhőzet ugyanakkor tovább szakadozik, a nap is előbukkanhat. Visszatér a fagyos idő: délután csak -7, 0 fok várható.
Évköszöntő Jupiter észlelést tart pénteken a Svábhegyi Csillagvizsgáló
A Jupiter színes felhősávjai és négy Galilei-holdja is megelevenedik a Svábhegyi Csillagvizsgáló első új évi programjában, január 9-én. Az interaktív beltéri csillagászati eseményen a legújabb kutatások eredményei is terítékre kerülnek, majd távcsővégre kapjátok az Ikrek csillagkép híres planetáris ködét, az Eszkimó-ködöt. Az eseményről itt lehet bővebben tájékozódni.
Szombaton munkanap lesz
Az új év első hosszú hétvégéjének árát most fizetjük majd meg: a január 2-i szabad pénteket január 10-én szombaton le kell dolgozni. Ez azt jelenti, hogy most szombaton a parkolásért is fizetni kell majd és a közösségi közlekedési eszközök is hétköznapi menetrend szerint járnak majd.
Az ország első nemzeti parkját január 10-én alapították
A Hortobágyi Nemzeti Park volt az ország első nemzeti parkja, amit 1973. január 10-én alapítottak. 1999-től a Világörökség részeként számon tartott terület magában foglalja a Hortobágyon kívül a Nagykunság jelentős részét, valamint a vidék arculatát meghatározó építészeti emlékeket, mint például a Kilenclyukú hidat, a Hortobágyi Csárdát és a Pásztormúzeumot is.
Az első földalatti is január 10-én indult útnak
Ugyancsak január tizedikén nyitotta meg a kapuit az utazók előtt a londoni földalatti, a világ első földalatti vasútja, méghozzá 1863-ban. A szerelvényeket 1890-ig gőzmozdonyok vontatták, amelyeket kezdetben koksszal, később olajjal fűtötték. A gőzmozdonyok alagútban történő alkalmazása miatti kellemetlenségek ellenére a vonat azonnal sikeres volt.
Érdemes lesz ellátogatni a Műcsarnokba a hétvégén
A hétvége folyamán érdemes ellátogatni a Műcsarnokba, melynek falai Kő Pál szobrászművész kivételes kiállítását rejtik. Az alkotó gazdag életművét egy újfajta aspektusból figyelhetjük meg, mégpedig a kisplasztikákon keresztül. A kiállítás három termen kalauzolja végig az érdeklődőket. A kiállítás részletei itt olvashatók.
Vasárnap lesz a dinamó feltalálójának születésnapja
Jedlik Ányos István pap, fizikus, az elektromotor, a szódavíz-előállító készülék és a dinamó feltalálója 1800-ban január 11-én született a komárom megyei Szimő községben. Összesen mintegy 80 találmányt valósított meg részben vagy teljesen. Több tudományos társulat választotta örökös tagjául, rektora és prorektora volt a pesti egyetemnek, halála után több utca és intézmény vette fel a nevét.
Egy január 11-e napon használtak először inzulint a cukorbetegség kezelésére
Méghozzá Kanadában, a Torontói Központi Kórházban, a már haldokló Leonard Thompsonon. A 14 éves fiú 1922. január 11-én esett át a történelem első inzulinkezelésén ami meg is mentette az életét. Néhány nap múlva elhagyhatta a kórházat, bár továbbra is rászorult az injekciókra.
A hegedű ünnepét is most hétvégén tartják
2026-ban első alkalommal rendezi meg lehengerlő hegedűfesztiválját a Concerto Budapest, amely a hazai hegedűművészet legnagyobb alakjait vonultatja fel három napon keresztül. Január 9. és 11. között felcsendülnek a legszebb és legikonikusabb művek, amelyeket olyan kiváló művészek előadásaiban hallgathattok, mint Keller András, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Kokas Katalin és Pusker Júlia, mellettük pedig fiatal tehetségek is bemutatkoznak. A helyszínek listája itt található.
