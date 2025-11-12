Vörös riasztást kapott minden iPhone-tulajdonos: csúnyán ráfizethetsz, ha ezeket elmulasztod

Nem titok, hogy a telefonlopások száma folyamatosan növekszik. A legfrissebb adatok szerint tavaly csak Londonban 117 ezer készüléket loptak el, és ez a szám 2025-re várhatóan még tovább fog emelkedni. Mivel egyes iPhone-ok ára meghaladja az 1200 fontot, könnyű megérteni, miért célozzák meg a bűnözők ezeket az értékes eszközöket. A pénzügyi veszteség mellett aggodalomra ad okot az is, hogy ezeken az eszközökön személyes adatok, például fotók, banki adatok és magánjellegű e-mailek is tárolódnak.

Az iPhone-od biztonsága érdekében érdemes ezt az öt szabályt betartanod Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Szerencsére az Apple néhány fontos biztonsági funkciójának – például a lopott eszközök védelmének – köszönhetően a tolvajok számára meglehetősen nehéz lehet az iPhone-okat fizikailag használni, miután ellopták azokat. Ez azonban nem tartja vissza néhányukat attól, hogy megpróbálják, és ha azt veszi észre, hogy ellopták az iPhone-ját, érdemes figyelnie egy üzenetre, amely azt állítja, hogy a készüléket hirtelen megtalálták.

A svájci Nemzeti Kiberbiztonsági Központ szerint a bűnözők egy ravasz módszert találtak ki az Activation Lock (Aktiválási zár) és hasonló funkciók eltávolítására.

Ez az Apple biztonsági funkció véglegesen összekapcsolja az iPhone-t a tulajdonos Apple ID-jével, így a készülék használhatatlanná és eladhatatlanná válik a tolvajok számára. Még azt is biztosítja, hogy jelszóra legyen szükség a Find My funkció kikapcsolásához, a készülék törléséhez vagy újraaktiválásához, ha elveszik vagy ellopják.

Az NCSC szerint az online csalók most személyre szabott szöveges üzeneteket küldenek az ellopott készülék tulajdonosának, amelyek egy hivatalos Apple weboldalra mutató linket tartalmaznak. Ha a tulajdonost becsapták, akaratlanul átadhatja a kódot a csalóknak, akik így hozzáférhetnek a fontos személyes adatokhoz, és törölhetik az eszközt, hogy eladhassák.

A csalók valódi célja az Activation Lock eltávolítása

– magyarázta az NCSC, hozzátették:

„Olyan szöveges üzeneteket vagy iMessage-eket küldenek, amelyek úgy tűnnek, mintha az Apple-től érkeznének, és azt állítják, hogy az elveszett iPhone-t külföldön találták meg. Hogy az üzenetek meggyőzőek legyenek, pontos adatokat tartalmaznak az eltűnt eszközről – például a modelljét, színét és tárolókapacitását –, amelyeket a csalók közvetlenül a telefonról olvashatnak le.”