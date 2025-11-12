Vörös riasztást kapott minden iPhone-tulajdonos: csúnyán ráfizethetsz, ha ezeket elmulasztod
Nem titok, hogy a telefonlopások száma folyamatosan növekszik. A legfrissebb adatok szerint tavaly csak Londonban 117 ezer készüléket loptak el, és ez a szám 2025-re várhatóan még tovább fog emelkedni. Mivel egyes iPhone-ok ára meghaladja az 1200 fontot, könnyű megérteni, miért célozzák meg a bűnözők ezeket az értékes eszközöket. A pénzügyi veszteség mellett aggodalomra ad okot az is, hogy ezeken az eszközökön személyes adatok, például fotók, banki adatok és magánjellegű e-mailek is tárolódnak.
Szerencsére az Apple néhány fontos biztonsági funkciójának – például a lopott eszközök védelmének – köszönhetően a tolvajok számára meglehetősen nehéz lehet az iPhone-okat fizikailag használni, miután ellopták azokat. Ez azonban nem tartja vissza néhányukat attól, hogy megpróbálják, és ha azt veszi észre, hogy ellopták az iPhone-ját, érdemes figyelnie egy üzenetre, amely azt állítja, hogy a készüléket hirtelen megtalálták.
A svájci Nemzeti Kiberbiztonsági Központ szerint a bűnözők egy ravasz módszert találtak ki az Activation Lock (Aktiválási zár) és hasonló funkciók eltávolítására.
Ez az Apple biztonsági funkció véglegesen összekapcsolja az iPhone-t a tulajdonos Apple ID-jével, így a készülék használhatatlanná és eladhatatlanná válik a tolvajok számára. Még azt is biztosítja, hogy jelszóra legyen szükség a Find My funkció kikapcsolásához, a készülék törléséhez vagy újraaktiválásához, ha elveszik vagy ellopják.
Az NCSC szerint az online csalók most személyre szabott szöveges üzeneteket küldenek az ellopott készülék tulajdonosának, amelyek egy hivatalos Apple weboldalra mutató linket tartalmaznak. Ha a tulajdonost becsapták, akaratlanul átadhatja a kódot a csalóknak, akik így hozzáférhetnek a fontos személyes adatokhoz, és törölhetik az eszközt, hogy eladhassák.
A csalók valódi célja az Activation Lock eltávolítása
– magyarázta az NCSC, hozzátették:
„Olyan szöveges üzeneteket vagy iMessage-eket küldenek, amelyek úgy tűnnek, mintha az Apple-től érkeznének, és azt állítják, hogy az elveszett iPhone-t külföldön találták meg. Hogy az üzenetek meggyőzőek legyenek, pontos adatokat tartalmaznak az eltűnt eszközről – például a modelljét, színét és tárolókapacitását –, amelyeket a csalók közvetlenül a telefonról olvashatnak le.”
Az NCSC szerint nem biztos, hogy a csalók hogyan jutnak hozzá a felhasználó telefonszámához, de úgy gondolják, hogy a SIM-kártyáról szerezhetik meg az információkat.
Egy másik lehetséges út az Apple Find My funkciója: amikor egy eszközt elveszettként jelölnek meg, a tulajdonos a zárolási képernyőn megjelenítheti a kapcsolattartási adatokat, például a telefonszámot vagy az e-mail címet tartalmazó üzenetet.
Az iPhone-felhasználók biztonsága érdekében az NCSC most öt fontos tippet tartalmazó tanácsot adott ki. Érdemes megjegyezni, hogy az Apple soha nem fogja felvenni veled a kapcsolatot váratlanul, és nem fogja megkérni, hogy kattintson linkekre és adja meg személyes adatait - írja a Mirror.
Íme öt tipp, amelyet érdemes az iPhone-od biztonsága érdekében megtenned:
- Hagyd figyelmen kívül az ilyen üzeneteket. A legfontosabb szabály: az Apple soha nem fog SMS-ben vagy e-mailben kapcsolatba lépni Önnel, hogy értesítse Önt az elveszett eszköz megtalálásáról.
- Soha ne kattints a kéretlen üzenetekben található linkekre, és ne adja meg Apple ID hitelesítő adatait a linkelt webhelyeken.
- Ha elveszíted a készüléked, azonnal cselekedjen: engedélyezd az Elveszett mód funkciót a Find My alkalmazáson keresztül egy másik eszközön vagy az iCloud.com/find oldalon. Ezzel a készülék zárolásra kerül.
- Legyél óvatos azzal, hogy milyen elérhetőségi adatokat jelenítesz meg az elveszett eszköz zárolási képernyőjén. Használjon például egy kifejezetten erre a célra létrehozott e-mail címet. Soha ne távolítsa el az eszközt az Apple-fiókjából, mert ez letiltaná az aktiválási zárat.
- Győződj meg arról, hogy SIM-kártyája PIN-kóddal védett. Ez az egyszerű, de hatékony intézkedés megakadályozza, hogy bűnözők hozzáférjenek a telefonszámához.
