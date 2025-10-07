Andoidos vagy? Ezt állítsd át azonnal a telefonodon, különben...

A mai kor emberének aligha kell bemutatni az online biztonság fontosságát: míg tíz évvel ezelőtt javarészt csak pár "ismeretlen amerikai rokontól" érkező csaló e-mail miatt kellett aggódnunk, addig az utóbbi években nagyüzembe kapcsoltak a hackerek is, ráadásul elsősorban nem is az asztali gépeket, hanem az okostelefonokat támadják, legyen az akár iPhone, akár Android. Tény ugyanis: a nagy rohanásban mobilon felelőtlenebbül, meggondolatlanabbul viselkedünk, olyan linkekre is kattintunk, amire egyébként (otthon, nyugodt körülmények közt) nem, ráadásul a hordozható eszközök számos olyan támadási felületet is biztosítanak a kiberbűnözőknek, amire az átlagember nem is igazán gondol. Egy ilyen miatt adott ki figyelmeztetést a Google a közelmúltban. Az átverés sajátossága ugyanis az: az emberek többsége már csak akkor veszi észre, ha megtörtént a baj. Természetesen ezúttal is a megelőzés a legjobb módszer. De miről is van szó és mit kell tennünk, hogy biztonságban legyünk? Eláruljuk!

Android telefont használsz? Mutatjuk, mit állíts át! Netán iPhone-os vagy? Ez esetben van egy rossz hírünk... Fotó: Unsplash

Ezt állítsd át azonnal az androidos telefonodon!

A hackerek trükkje (amely nem is olyan új, ám az utóbbi időben ismét egyre elterjedtebb) azon alapul, hogy mobiltelefonunk használat közben mindig a számára optimális adótoronyra csatlakozik rá. Ez teljesen természetes, egészen addig, amíg a bűnözők létre nem hoznak egy hamis mobiltorony-jelet, amire "átcsábítják" a készülékünket. Persze a modern 3G, 4G és 5G esetében már a fejlesztők olyan biztonsági elemeket építettek be, amik ellehetetlenítik ezt az átverést – sajnos azonban a 2G esetében ilyen biztonsági elem nem létezik, így ha a telefonunknak engedélyezzük, hogy (ha úgy véli jónak) 2G-hálózatot is használjon, bármikor megtörténhet a baj, és egy valós hálózat helyett egy olyanon találhatjuk magunkat, amit a hackerek üzemeltetnek. És ugye fontos még egyszer kiemelni: ezeket a "cellaugrásokat" a mobilunk tőlünk függetlenül hajtja végre, azaz mi már csak akkor vesszük észre, ha megtörtént a baj.