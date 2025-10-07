RETRO RÁDIÓ

Andoidos vagy? Ezt állítsd át azonnal a telefonodon, különben...

Aljas trükkel támadnak a hackerek. A legtöbben csak akkor veszik észre, amikor már késő. Ha Android telefonod van, ezt a beállítást azonnal meg kell változtatnod.

Megosztás
Szerző:
Létrehozva: 2025.10.07. 09:00
tech hackerek veszély

A mai kor emberének aligha kell bemutatni az online biztonság fontosságát: míg tíz évvel ezelőtt javarészt csak pár "ismeretlen amerikai rokontól" érkező csaló e-mail miatt kellett aggódnunk, addig az utóbbi években nagyüzembe kapcsoltak a hackerek is, ráadásul elsősorban nem is az asztali gépeket, hanem az okostelefonokat támadják, legyen az akár iPhone, akár Android. Tény ugyanis: a nagy rohanásban mobilon felelőtlenebbül, meggondolatlanabbul viselkedünk, olyan linkekre is kattintunk, amire egyébként (otthon, nyugodt körülmények közt) nem, ráadásul a hordozható eszközök számos olyan támadási felületet is biztosítanak a kiberbűnözőknek, amire az átlagember nem is igazán gondol. Egy ilyen miatt adott ki figyelmeztetést a Google a közelmúltban. Az átverés sajátossága ugyanis az: az emberek többsége már csak akkor veszi észre, ha megtörtént a baj. Természetesen ezúttal is a megelőzés a legjobb módszer. De miről is van szó és mit kell tennünk, hogy biztonságban legyünk? Eláruljuk!

Android telefont használsz? Mutatjuk, mit állíts át!
Android telefont használsz? Mutatjuk, mit állíts át! Netán iPhone-os vagy? Ez esetben van egy rossz hírünk...  Fotó: Unsplash

Ezt állítsd át azonnal az androidos telefonodon!

A hackerek trükkje (amely nem is olyan új, ám az utóbbi időben ismét egyre elterjedtebb) azon alapul, hogy mobiltelefonunk használat közben mindig a számára optimális adótoronyra csatlakozik rá. Ez teljesen természetes, egészen addig, amíg a bűnözők létre nem hoznak egy hamis mobiltorony-jelet, amire "átcsábítják" a készülékünket. Persze a modern 3G, 4G és 5G esetében már a fejlesztők olyan biztonsági elemeket építettek be, amik ellehetetlenítik ezt az átverést – sajnos azonban a 2G esetében ilyen biztonsági elem nem létezik, így ha a telefonunknak engedélyezzük, hogy (ha úgy véli jónak) 2G-hálózatot is használjon, bármikor megtörténhet a baj, és egy valós hálózat helyett egy olyanon találhatjuk magunkat, amit a hackerek üzemeltetnek. És ugye fontos még egyszer kiemelni: ezeket a "cellaugrásokat" a mobilunk tőlünk függetlenül hajtja végre, azaz mi már csak akkor vesszük észre, ha megtörtént a baj.

Tehát a szakértők azt kérik: aki Android-telefont használ, az állítsa át a készülékét, hogy az ne engedélyezze a 2G használatát! Ezzel rögtön biztonságba kerülünk. Az Android 12-es rendszerétől kezdve lehetséges a 2G-t letiltani, a 16-os rendszertől pedig az Advanced Protection Mode alapból tiltja azt, így ott már nincs semmi dolgunk, biztonságban vagyunk. 

Folyamatosan megy a vita a felhasználók és a szakértők között is, hogy az iPhone-ok vagy az Android-telefonok a biztonságosabbak. Nos, kétségtelen, hogy az Apple ezúttal rosszabbul teljesít: direkt 2G-tiltási lehetőség nincs, legfeljebb a Lockdown Mode, amivel azonban számos más, egyébként hasznos opciót is elveszítünk, így ennek a használata igen fájdalmas lehet a többség számára.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu