Megrázó tragédia: egymás után kétszer ütötték el a friss házaspárt, a feleség a másodikat már nem élte túl

Letaglózó tragédia történt a brazíliai Ponta Grossa városában, ahol egy friss házaspár olyan súlyos autóbalesetet szenvedett, miután egy kamion beléjük rohant. A férj, Thiago Oliveira Martins csodával határos módon túlélt mindent, azonban felesége, a 24 éves Samara Prado Martins nem. Történt ugyanis, hogy az első karambol után, sérülve ugyan, de megpróbáltak kimászni törött kocsijukból. Ekkor azonban hirtelen jött egy teherautó, ami szintén beléjük csapódott. Ezt pedig már Samara már élte túl, a helyszínen szörnyethalt.

Hihetetlen tragédia érte a friss házaspárt. Fotó: Pexels (Illusztráció!)

A szerelmesek december 29-én mondták ki a boldogító igent, így csupán pár napja voltak házasok. A helyi rendőrség közlése szerint autójuk a leállósávba sodródott a kamionos ütközést követően, ott ment nekik a teherautó. Thiagót a balesetet követően mentőhelikopterrel szállították kórházba, ahol azonban jelenleg is az életéért küzd.

Hozzátartozóik elmondása szerint a pár a tengerpartról tartott hazafelé, és egyedül utaztak az autóban, amikor a tragédia történt. Samara szülei, testvére és sógornője egy másik járműben haladtak és visszafordultak, miután észrevették, hogy baleset történt. A kamion sofőrje, akinek járműve végül egy mezőn kötött ki, nem sérült meg.

A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja

- írja a Mirror.