A Házasság első látásra sztárja máris összeköltözött új párjával: "Szerettük volna titokban tartani"

A TV2 sikersorozatában ismerhettük meg Horváth Ricsit, aki a műsorban Vas Rékával alkotott egy párt. Habár a nézők és maga Ricsi is azért szurkolt, hogy a házasság működjön és igyekezett egy mélyebb kötődést kialakítani Rékával, a kapcsolat válással végződött. A Házasság első látásra sztárja azonban új fejezetet nyitott életében és boldogabb, mint valaha.

Házasság első látásra Ricsi kapcsolata gyorsan komolyra fordult (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra szereplőjének élete új szakaszba lépett

Ricsi nemrég nyilatkozott a Borsnak, hogy újra rátalált a szerelem, ez a kapcsolat pedig merőben más, mint amit eddig tapasztalt. Most lapunknak elárulta a valóságshow-szereplő, hogy fülig szerelmes párjába és máris egy nagy lépésre szánták el magukat.

Az elején szerettük volna titokban tartani, óvatosak voltunk. Aztán egyre több időt töltöttünk egymással, sokszor láttak minket együtt és már nem féltünk felvállalni. Azóta együtt élünk és nagyon boldogok vagyunk. Egyértelműen hosszú távra tervezek

– vallotta be őszintén Ricsi.

A TV2 sztárja úgy fogalmazott, ez szerelem volt első látásra, derült égből villámcsapásként érték őket az érzések és hálásak, hogy így alakult.

Szerelem volt első látásra

„Egy barátom mutatott be minket egymásnak. Megmondom őszintén nem volt sok kedvem elmenni a találkozóra, fáradt voltam, nem voltam jó passzban, de aztán megláttam Brigit és egyből éreztem valami szokatlant. Egymásra néztünk és már akkor tudtuk, hogy itt megvan minden, aminek lennie kell. Izzott köztünk a levegő” – folytatta lapunknak szerelmesen Ricsi. A pár boldogsága azóta töretlen, hamar kialakult köztük egy igen szoros kötelék. A munkában is megtalálták a közös hangot, így az élet minden területén összeillő párost alkotnak:

„A műsor előtt én Ausztriában dolgoztam, de már nagyon vágytam haza. Mindenképpen itthon szerettem volna letelepedni, amiben Brigi segített. Együtt dolgozunk jelenleg, valamint az osztrák életem lezárásban is segített. Eljött velem aláírni az utolsó szerződéseket és mindenben támogatott.”

Házasság első látásra Ricsi és Réka kapcsolata nem kapott boldog befejezést, de Ricsi ezt egyáltalán nem bánja ( Fotó: TV2)

Lezárta a múltat

Ricsi korábbi rossz tapasztalatai miatt félve vágott bele egy új kapcsolatba, ám kételyei hamar elillantak. Elmondása szerint könnyed kommunikáció jellemzi őket párjával és olyan megértést és támogatást tapasztal, amelyet ezelőtt soha.

Sokat beszélgetünk egymással, megnyílunk a másik előtt. Mindent meg tudunk beszélni, olyat is, amit a korábbi kapcsolataimban nem, vagy amit eddig nem akartam felszínre hozni. Mindent tud rólam és elképesztő érzés, hogy nincs bennünk félelem, hiszen feltétel nélkül bízunk a másikban

– mesélte boldogan a Házasság első látásra Ricsije.