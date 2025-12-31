A Házasság első látásra korábbi sztárjának köszönheti szerelmét Ricsi: minden egy furcsa véletlenen múlt

Horváth Ricsi és Vas Réka a Házasság első látásra 2025-ös évadában mondta ki a boldogító igent, ám a kapcsolatuk végül nem mélyült el igazán, így bár a férj szívesen folytatta volna a kapcsolatot, a felesége nemet mondott. Ezt persze ma már valószínűleg cseppet sem bánja, hiszen csaknem két hónapja rátalált a szerelem, nem is akárkinek köszönhetően. Brigit és Ricsit ugyanis a Házasság első látásra 2024-es tavaszi évadának sztárja, Szandavári Geri mutatta be egymásnak.

A Házasság első látásra Réka és Ricsi számára nem alakult szerencsésen, de ők ezt ma már cseppet sem bánják (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Ricsije sokáig küzdött Réka kegyeiért, de végül nem járt sikerrel, így elváltak útjaik. Brigi azonban nagyon is vevő volt az egykori férj közeledésére, sőt már amikor meglátta, érezte, hogy közöttük bizony megvan a szikra, ami a műsorban hiányzott.

November 4-e óta vagyunk együtt. Egy első évados szereplő, Szandavári Geri mutatott be minket egymásnak, és már ott, amikor egymásra néztünk és kezet fogtunk, éreztük, hogy egyszerre dobban a szívünk. Szóval már akkor elkezdődött valami

– mesélte Horváth Ricsi élő adásban a TikTokon.

„A Pólusban kajáltunk egyébként Gerivel, amikor jött Brigi meg a tesója, és mivel Geri ismerte őket, odajöttek köszönni, szóval engem is bemutatott nekik. Úgyhogy teljesen véletlen volt az egész” – tette még hozzá.

A Házasság első látásra sztárjának párja nem nézte a műsort

Brigi azt is elárulta, hogy amikor először meglátta szerelmét, akkor fogalma sem volt róla, hogy ki ő, ugyanis a műsorból alig néhány részt látott.

Elkezdtem nézni a műsort, de azt hiszem a második adásnál abba is hagytam, mert nem tetszettek a szereplők, utána pedig egyáltalán nem folytattam. Majd amikor már megismerkedtünk, együtt láttuk az utolsó 3-4 részt, de a többit azóta sem néztem vissza

– mesélte Ricsi párja.

„Ricsiékre nem is emlékszem, azt hiszem őket egyáltalán nem láttam, mert ők voltak az utolsó pár szinte, és addig már nem jutottam el, de lehet, hogy ez okkal alakult így” – idézte fel Brigi.