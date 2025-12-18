A Házasság első látásra sztárjára rátalált a szerelem: Volt felesége nem titkolja a véleményét

A Házasság első látásra 3. évadában Horváth Ricsi és Vas Réka is kimondták a boldogító igent, de a kapcsolatuk végül mégsem tudott annyira elmélyülni, mint szerették volna, emiatt pedig a kísérlet végén elváltak útjaik. Az egykori házaspár a műsor vetítése alatt ugyan még tartotta a kapcsolatot, de azóta végleg elbúcsúztak egymástól, ami nem is csoda, hiszen Ricsinek már új párja van. Réka most a Metropolnak mesélt arról, hogy számára ez milyen érzés.

A Házasság első látásra Ricsi és Réka számára válással ért véget, de szó sincs arról, hogy haragban váltak volna el (Fotó: TV2)

Szerencsére a Házasság első látásra Rékája minden helyzetben nagyon optimista, így a kísérletet is pozitív élményként élte meg, ami persze annak is köszönhető, hogy bár nem szeretett bele Ricsibe, de nagyon jó viszony alakult ki közöttük. Mindezek ellenére teljesen biztos volt a döntésében, amit mai napig sem bánt meg.

„Most egy nagyon jó, kiegyensúlyozott időszakban vagyok. Bár a munka nagyon sok, de imádom, hogy alkothatok, és nőkkel dolgozom, ami viszont rengeteget ad. De közben figyelek magamra is, mozgok, töltődök, sokat nevetek, és igyekszem megélni a mindennapok apró örömeit” – kezdte Réka.

Szerintem nem véletlenül kaptam a szakértőktől az örök optimista jelzőt, mert én tényleg az a típus vagyok, aki mosolyogva ment be és így is jött ki. Azt viszont abszolút nem bántam meg, ahogy döntöttem. Jól átgondoltam, és következetesen hoztam meg a döntésemet, szóval nem aznap reggel ébredtem így. Azt gondolom, hogy nem is volt meglepetés, hogy nemet mondtam, hiszen én ezt már előtte is kimondtam, és ha egyszer valamit kimondok, akkor az úgy van

– folytatta.

A Házasság első látásra 2025-ös évadának sztárja boldogabb, mint valaha, úgy érzi, igazán kiegyensúlyozott mostanában (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra szereplői nem tartják a kapcsolatot

Réka arról is beszélt, hogy bár a műsor adásba kerülésekor még tartották a kapcsolatot, akkor sem volt szó megbánásról vagy újrakezdésről.

„A vetítés ideje alatt még beszéltünk Ricsivel, tartottuk a kapcsolatot, mi szinkronban is posztoltunk, mindenhol jelöltük egymást. Ahogy vége lett a vetítésnek, ott még talán egy-két alkalommal beszéltünk, de azt is csak az interjúk miatt. Megköszöntük egymásnak ezt az időszakot, ami egyébként nagyon szép volt, de most már teljesen lezárult” – mesélte lapunknak.