Házasság első látásra: a pároknak ma dönteniük kell!

A Házasság első látásra idei évada is érzelmi hullámvasútra terelte a szereplőket és a nézőket, most azonban közeledik a finálé. Elérkezett a döntés ideje, kiderül mely párok maradnak együtt és mely párok döntenek a válás mellett.

Házasság első látásra 2025: nem lesz egyszerű a döntés

Sanya és Rita kapcsolata az első pillanattól kezdve nehezített gyakorlat volt, hiszen Sanya kerek-perec kijelentette, hogy nem ilyen típusú nőre számított, Rita nem az esete és korban is fiatalabb kiadásra számított. Rita azonban komolyan vette a feladatát és szeretett volna jó felesége lenni Sanyának, annak ellenére, hogy már az elején ellenállásba ütközött. Kettejük viszonya a hetek alatt formálódott ugyan, de valahogy sosem volt az igazi, mígnem a csütörtök esti epizódban Ritánál el is törött a mécses, mert úgy érezte, hogy mindenkinek szép volt az esküvője, csak az övéké nem. A nagy döntés pillanatában azonban Sanya teljesen lesokkolja Ritát fogadalmával.

Ricsi és Réka nagyon bizonytalan

A fiatalok ugyan szimpatizáltak egymással az első pillanattól kezdve, az érzelmek azonban em igazán tudtak kialakulni a folytonos rivalizálás és csipkelődés miatt. Réka ráadásul elvesztette a jeggyűrűjét menet közben, ami semmiképp sem jó jel a házasságukra nézve. Visszatekintve az elmúlt hetekre azonban mindketten elérzékenyültek, sőt mi több, láthatóan a kiköltözés sincs túlságosan ínyükre, szomorúan cuccoltak ki mindketten a lakásból. Kérdés, hogy ezek után egymás mellett döntenek, vagy inkább külön utakon folytatják.

Viki és Attila sincs könnyű helyzetben

Miló Viki 47 évesen állt először oltár elé, és amikor az oltárnál megpillantotta Attilát, óriási kő esett le a szívéről. Megnyugodott, hogy látta, ki áll vele szemben és hogy láthatólag jó párt választottak neki a pszichológusok. A fekete leves azonban csak utána jött, amikor is Attila a nászéjszakán és a nászúton - Viki szerint- túlságosan arrogánsan közelített újdonsült felesége felé, ami nem sokkal később Vikiből egy harminc éves traumát hozott elő. Bár a trauma Házasság első látásra szereplők számára is világossá vált menet közben, részletesen azonban nemrég egy podcast műsorban beszélt róla:

Engem a kertben a családunk egyik barátja kapott el, egy idősebb bácsi volt. Ekkor 14-15 éves lehettem, ahogy emlékszem, visszaszámolva ez a bácsi akkor 60 körüli volt

Egy ilyen traumát persze nem egyszerű dolog feldolgozni, így kérdéses, hogy Viki tud-e majd esélyt adni Attilának a folytatásra, illetve, hogy Attila túl tud-e lendülni az elmúlt hetek megpróbáltatásain.