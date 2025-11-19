Miló Viki elmegyógyintézetbe került? Szörnyű hír terjed a Házasság első látásra sztárjáról

Az életben rengeteg minden változik és mindenkinek megvan a maga igazsága, egy dolog viszont vitathatatlan: Miló Viki a Házasság első látásra harmadik évadának legmegosztóbb, legtöbb vitát kiváltó szereplője.

Házasság első látásra: Miló Viki és Janicsek Attila frigye minden, csak nem sikeres (Fotó: TV2)

A világbajnok ökölvívó Janicsek Attilával kötötte össze az életét a reality elején, ám hamarosan kiderült, hogy a pszichológusok hibáztak, amikor egymás mellé „rendelték” őket. Miló Vikiben váratlanul feltört egy rég eltemetett, komoly trauma, amit szerinte férje viselkedése okozott. Elárulta, hogy korábban szexuális zaklatás áldozata volt. És bár Attila próbált segíteni neki, hogy megküzdjön ezzel a problémával, de mostanra ő is türelmetlenné vált. Viki a napokban nagyon ki is akadt rá, hiszen nem elég, hogy úgy érzi, a férje nem veszi komolyan, de még a boldogtalanságáért is őt okolja.

A Házasság első látásra Miló Viki számára cseppet sem azt hozta, amit ő várt. Igaz szerelem helyett gyűlöletcunamit kap a nyakába, a nézők ugyanis nem igazán szimpatizálnak vele, sokak szerint nem véletlenül élt 47 évesen is egyedül.

„Nekem sajnos mindig szembesülnöm kell azzal, hogy ha Attila szervez programot, akkor annak 90%-a olyan program, amit csak ő szeretne csinálni. Ő nagyon szeret főzni, párban főzni, tehát ez a program is igazából róla szól. Most már teljesen azt hiszem, hogy ezt az egészet ő el se hiszi, mert ha értené, átérezné, ha tényleg törődne velem, akkor tudná, hogy minden egyes pillanat fáj” – elégedetlenkedett néhány nappal ezelőtt Miló Viki, aki láthatóan nehezen fogadja el, hogy egy házasság alkalmazkodással is jár.

Házasság első látásra: Miló Viki elmegyógyintézetbe került? Szörnyű álhír terjed

Hiába roppant megosztó viszont az ökölvívóbajnok, azt semmiképp sem érdemli meg, hogy a kattintásvadász kamuhírportálok undorító hazugságokat terjesszenek róla. Pedig sajnos pont ez történt, nem először és sajnos nem is utoljára! Miló Vikinek nemrég a halálhírét keltették, most pedig egy újabb portál „ejtette őt áldozatul”. A Hírcápa nevű (hitelesnek és szimpatikusnak első olvasásra sem tűnő) kamuportál ugyanis a következő szalagcímmel jelentetett meg vele kapcsolatban egy álhírt, a minél több kattintás reményében: