Házasság első látásra: elszakadt a cérna Miló Viki férjénél: „Ha ez a lottó ötös, akkor inkább nem lottózok”

Miló Viki és Janicsek Attila házassága minden, csak nem harmonikus. A Házasság első látásra férje eddig csendben tűrte felesége szidalmazását, most azonban elszakadt a cérna és durván visszaszólt.
A Házasság első látásra szereplői néhány hét alatt megélték már egymással a fenteket és lenteket. Van, akinek utóbbiból több jutott… Ilyen Miló Viki és Janicsek Attila is, akik az oltárnál ugyan még mosolyogtak, de az ökölvívó bajnoknál már a lagzin betelt a pohár, mikor újdonsült férje megcsókolta őt… A helyzet azóta egyre mérgesedik köztük, Viki mégis úgy érzi, Attila megnyerte vele a lottó ötöst…
Kiborult a Házasság első látásra Attilája
Janicsek Attila a műsorban kitartóan próbálja megmenteni a házasságát, felesége minden tiltakozása ellenére igyekszik kedves lenni vele. Ám most, hogy esténként visszanézi a műsort, és hallja Miló Viktória kommentárjait: elszakadt a cérna.
Janicsek Attila Instagramra töltött videóban sorolta sérelmeit, reagálva az elmúlt napok adásaira. Felelevenítette például, hogy a páros jóga ötletét Viki vetette fel, ám amint hozzá kellett volna érnie a férjéhez, ő határozottan nemet mondott, majd később elárulta: aznap este pánikrohamot kapott a történtek miatt. Attilának az is rosszul esett, hogy arról volt szó, hogy Viki szülinapját kettesben ünneplik, ám a feleség elhívta a barátait, akik egy emberként vallatták, kritizálták a férjet. S ha mindez nem lenne elég kellemetlen neki, Attila most azzal is szembesült, hogy felesége egy alkalommal így fogalmazott a kameráknak nyilatkozva:
Attila megnyerte a lottó ötöst, amikor az ujjamra húzta a gyűrűt, és a Miló Viki az oltárnál hozzáment.
A Házasság első látásra Attilája így kommentálta a sokakat felháborító mondatot:
„Minden este meglepődve fogadom az információkat, amiket az interjúiban hallok tőle. Kellemetlenül érzi magát, rossz fényben próbál engem feltüntetni… Aztán bead egy olyat, hogy én megnyertem vele a lottó ötöst, amikor ráhúztam az ujjára a gyűrűt…”
Valóban ilyen a lottó ötös? Mert akkor nem fogok lottózni!
– szögezte le a férfi, aki az esküvőn még nagyon boldog volt.
A nézők egyetértenek a felháborodásával:
„Attila, ez nagyon messze volt a lottó ötöstől, de még a lottó egyestől is. Úriember voltál, én nem tudtam volna ilyen fegyelmezetten végigcsinálni. Le a kalappal előtted…” – méltatta egyikük.
„Veled együtt fogtuk a fejünket, Attila jó pár jelenetnél... annyira igazságtalan és bosszantó volt…” – így egy másik.
„Végre nyilatkoztál! Egyszerűen érthetetlen volt számomra, hogy miért hagyod ezt a nyílt bántalmazást. Ez a nő egy borzalom, és ahogy rólad nyilatkozott, az pedig kritikán aluli. Ahogy meg magáról, az vérlázító. Észrevettétek, mindig kimondja a teljes nevét, mintha az egy nagyhatalom lenne? Borzalom!” – háborgott egy újabb.
Mindennek ellenére a legutóbbi adásban Attila sejtelmesen arra célzott, hogy ő talán újra kimondja az igent a végső, döntő pillanatban…
