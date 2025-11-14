Váratlan fordulat! Házasság első látásra Attilája: „Vikivel egymás mellett, boldogan fogunk kimenni a kísérletből”

A Házasság első látásra 3. évada hamarosan a végéhez ér, a párosoknak pedig végül dönteniük kell: szeretnék-e együtt folytatni az életüket, vagy sem. Ezen a ponton a legtöbb pár esetében nagyon nehéz megtippelni, hogy mi lesz a végső döntés, hiszen jóformán napról napra változnak az érzéseik. Egy páros esetében azonban már most borítékolható, hogy nem lesz happy end…

Miló Viki és Janicsek Attila nincsenek egy hullámhosszon. Míg a feleség szabadulna, addig a férj kitartóan küzd a kegyeiért (Fotó: TV2)

Házasság első látásra, trauma másodikra?

Miló Viki és Janicsek Attila házassága az első pillanatban jól indult, ám az ökölvívó világbajnok már a lagzin behúzta a kéziféket. Attila ugyanis jókedvében megcsókolta őt, amit Viki tolakodásnak vett, s nem sokkal később kiderült: évtizedek óta elfojtott traumája is a felszínre került. Hiába a pszichológusok, a terápiák és Attila igyekezete: Viki nem tud engedni.

Az a baj, hogy rosszul érzem magam közben. Nem érzem jól magam, ez még nem megy, ez se megy (...). Rögtön lefagytam, rögtön gyomorgörcs, és nem feltétlen a kézmozdulatok, hanem Attila arckifejezése volt az, ami beindította bennem ezt a nagyon kellemetlen érzést. Nem az hogy kellemetlen, hanem hányingerem van, fizikális tüneteim vannak. Olyan gyomorgörcsöm van és hányingerem, még ha beszélek is róla

– mondta egy közös feladat után Miló Viki, aki azóta is látványosan undorodik minden együtt eltöltött program közben.

A Házasság első látásra párja között egy oldalú a rózsaszín köd (Fotó: TV2)

Miló Viki nemet fog mondani?

A hősszerelmes Attila azonban még mindig nem adta fel a reményt. A péntek esti adásban egy közös főzésre látogat el a csapat, ahol Rita faggatja Attilát arról, hogy hogy döntenek majd a végső pillanatban.

„Azt mondtam a srácoknak is, hogy mi egymás mellett boldogan fogunk kimenni a kísérletből” – vigyorgott magabiztosan Attila, mire Rita rákérdezett:

„Egymással vagy egymás nélkül?”

Attila beletörődve elismerte:

Nyilvánvaló, hogy egymás nélkül… Viki abszolút nemet fog mondani, ebben biztos vagyok...

S hogy mi a helyzet Attilával?

„Majd meglátod! Persze. Mondanék igent, abszolút. Annyi minden sz*ron mentünk át, hogy megérdemelnénk már a jót. Minden veszekedésen és problémán átestünk már. Nincs olyan, ami újdonság lenne, vagy amin ne vesztünk volna össze” – érvelt könnyedén Házasság első látásra Attilája.