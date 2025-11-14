Váratlan fordulat! Házasság első látásra Attilája: „Vikivel egymás mellett, boldogan fogunk kimenni a kísérletből”
Janicsek Attila és Miló Viki kapcsolata nem épp fáklyásmenet. A Házasság első látásra párosa nem egyformán gondolkozik a közös jövőről.
A Házasság első látásra 3. évada hamarosan a végéhez ér, a párosoknak pedig végül dönteniük kell: szeretnék-e együtt folytatni az életüket, vagy sem. Ezen a ponton a legtöbb pár esetében nagyon nehéz megtippelni, hogy mi lesz a végső döntés, hiszen jóformán napról napra változnak az érzéseik. Egy páros esetében azonban már most borítékolható, hogy nem lesz happy end…
Házasság első látásra, trauma másodikra?
Miló Viki és Janicsek Attila házassága az első pillanatban jól indult, ám az ökölvívó világbajnok már a lagzin behúzta a kéziféket. Attila ugyanis jókedvében megcsókolta őt, amit Viki tolakodásnak vett, s nem sokkal később kiderült: évtizedek óta elfojtott traumája is a felszínre került. Hiába a pszichológusok, a terápiák és Attila igyekezete: Viki nem tud engedni.
Az a baj, hogy rosszul érzem magam közben. Nem érzem jól magam, ez még nem megy, ez se megy (...). Rögtön lefagytam, rögtön gyomorgörcs, és nem feltétlen a kézmozdulatok, hanem Attila arckifejezése volt az, ami beindította bennem ezt a nagyon kellemetlen érzést. Nem az hogy kellemetlen, hanem hányingerem van, fizikális tüneteim vannak. Olyan gyomorgörcsöm van és hányingerem, még ha beszélek is róla
– mondta egy közös feladat után Miló Viki, aki azóta is látványosan undorodik minden együtt eltöltött program közben.
Miló Viki nemet fog mondani?
A hősszerelmes Attila azonban még mindig nem adta fel a reményt. A péntek esti adásban egy közös főzésre látogat el a csapat, ahol Rita faggatja Attilát arról, hogy hogy döntenek majd a végső pillanatban.
„Azt mondtam a srácoknak is, hogy mi egymás mellett boldogan fogunk kimenni a kísérletből” – vigyorgott magabiztosan Attila, mire Rita rákérdezett:
„Egymással vagy egymás nélkül?”
Attila beletörődve elismerte:
Nyilvánvaló, hogy egymás nélkül… Viki abszolút nemet fog mondani, ebben biztos vagyok...
S hogy mi a helyzet Attilával?
„Majd meglátod! Persze. Mondanék igent, abszolút. Annyi minden sz*ron mentünk át, hogy megérdemelnénk már a jót. Minden veszekedésen és problémán átestünk már. Nincs olyan, ami újdonság lenne, vagy amin ne vesztünk volna össze” – érvelt könnyedén Házasság első látásra Attilája.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre