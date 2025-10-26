Házasság első látásra Geri kitálalt, ilyen valójában Miló Viki

Kétségkívül a TV2 sikerműsorának idei évadában Miló Viki az egyik legmegosztóbb szereplő. A Házasság első látásra világbajnok sztárját a szakértők Janicsák Attilával boronálták össze, de a boldog esküvő után hamar megromlott a kapcsolatuk.

Házasság első látásra: Miló Viki és Attila kapcsolata szinte csak veszekedésből áll / Fotó: TV2

Házasság első látásra: Geri szerint Miló Viki nagyon erős személyiség

Mintha csak a veszekedésről szólna a korábbi élsportoló és Attila kapcsolata az esküvő óta. A helyzet nagyon elmérgesedett, mire kiderült, hogy Miló Viki traumával küzd, ezért egyéni terápiát javasoltak neki a Házasság első látásra szakértői. A terápia után semleges terepen, egy parkban találkoztak, hogy tiszta lappal induljanak. Viki még az egyik kutyáját is magával vitte, hogy a helyzet oldottabb legyen. A beszélgetés eleinte nyugodtnak tűnt, próbáltak őszinték lenni, sőt megállapodtak abban is, hogy „újrakezdik”. A 47 éves világbajnok viselkedése újra kiverte a biztosítékot sokaknál. HEL Geri nagyon meglepődött, amikor kiderült: sokan utálják Miló Vikit.

„Őszinte leszek, nem nézem az új évadot, de Vikit jól ismerem” – kezdte lapunknak Tóth Gergő, aki a műsor második évadában szerepelt.

Az esküvőjére is hivatalos voltam, de sajnos lekéstem. Mi korábban sokat beszéltünk a párkapcsolatokról, így tudom, hogy neki mindig is nehéz dolga volt. Hiszen ő eleve egy nehéz csomaggal érkezik, vannak kutyái, ami sokaknál alapból tiltakozást, de legalábbis távolságtartást vált ki. És Viki többször panaszkodott nekem arra, hogy manapság nem igazából férfi egy férfi, vagy legalábbis mellette nem tudnak férfiak lenni, ennek okát ő is kereste, de nem jött rá! Ő egy nagyon erős erős személyiség, karakán ember, ami nem tudom, hogy előny, vagy hátrány-e egy párkapcsolatban.

HEL Geri jóbarátja Miló Vikinek, tudja mire vágyik (Fotó: TV2)

Szeretetre vágyik

Geri szerint Viki sem különbözik egy átlagembertől, ugyanarra vágyik, mint mindenki más.

„Helyén van a szíve! Arra vágyik, hogy szeressék, törődjenek vele!” – foglalta össze Geri.