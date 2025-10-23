Miló Viki és Attila már nem is beszélnek: mindenki szerint menthetetlen a házasságuk
Bár a világbajnok sportoló kezdetben nagyon örült a pszichológusok választásának, az idill mindössze néhány óra alatt összeomlott. A Házasság első látásra Miló Viki számára azóta teljes katasztrófává vált, aki már csaknem teljesen fel is adta a kapcsolatukat.
Miló Viki és Janicsek Attila a Házasság első látásra 2025-ös évadában keltek egybe, ám a mesés kezdet után a történetük igencsak szomorú fordulatot vett. A pár képtelen közös nevezőre jutni a kapcsolatukat illetően, aminek okai nem csak az eltérő vágyaik és az ökölvívó túl erős függetlensége, ahogy korábban mindenki hitte, hanem a szexuális zaklatásból adódó traumája is gátat szab kettejük boldogságának. Attila teljes kétségbeeséssel igyekszik menteni a menthetőt, de Viki szerint ilyesmi már nem igazán van a kapcsolatukban. Most el is árulta ő hogy látja a helyzetet.
Miló Viki férje Attila a borzalmas nászút, a rengeteg elutasítás és veszekedés ellenére még mindig próbálkozik, de nagyon úgy tűnik, hogy semmivel sem tud felesége kedvére tenni. A profi sportoló viszont úgy érzi tudja mikor kell feladni, és ebben a házasságban már eljött az a pont. A közös vacsorán ezt a többieknek is kifejtette.
„Az utolsó beszélgetésünk Attilával nagyon rosszul sikerült, úgyhogy azóta nem beszéltünk. Ugye azt mondták a szakértők, hogy mindent beszéljünk meg és én úgy éreztem aznap, hogy sok volt nekem, amit Attila csinált mind érzelmileg, mind testileg” – mesélte Viki az elmúlt napokkal kapcsolatban.
Nem látok Vikiben hajlandóságot, hogy ezt a kapcsolatot helyrehozza vagy bárhogy is menedzselje. Itt ezt Attila próbálja meg ilyen-olyan módszerekkel koordinálni. Nekem nagyon úgy tűnik, hogy erre az egészre Viki nem egy kapcsolatként, hanem egy fotelként tekint, amiben hátradőlt és nézelődik
– állapította meg Horváth Zsolt, Rebeka férje, és a véleményével nem volt egyedül.
A Házasság első látásra Attila számára egy igazi rémálom
Idővel megérkezett a férj is, aki röviden azzal tudta jellemezni a kapcsolatukat, illetve a helyzetet, mintha kitört volna egy vulkán, amire neki semmilyen hatása nincs. Úgy érzi már azzal is rosszat tesz, ha csak ránéz a feleségére, amiben van némi igazság, ugyanis Viki később bevallotta, úgy érzi ez a kapcsolat már nem menthető.
„Szerintem nagyon rossz irányba mentünk el, ahonnan már nincs visszaút” – válaszolta őszintén Viki Zavira kérdésére.
Miló Viki kimondta a házasságuk halálos ítéletét?
Végül elérkezett a csoportos terápia napja is, a Házasság első látásra pszichológusaival, akiknek mindketten elmondhatták a gondolataikat arról, hogy hogyan tovább.
Amíg jöttem ide volt egy úgymond párbeszéd a racionális énem és a szívem között. Az eszem azt mondta, hogy ezt az egészet abba kéne hagyni, és el kéne válni, de a szívem azt mondta, hogy adjak még esélyt ennek a dolognak. És én sajnos vagyok olyan buta ember, hogy a szívemre hallgassak
– mondta a pszichológusoknak Attila.
„Nagyon sokat gondolkodtam én is, hogy hogyan lehet ezt a helyzetet megoldani. Nagyon sajnálom, hogy ilyen irányba ment el a mi kapcsolatunk, de rádöbbentem arra, hogy Attilának a személyisége nem az a személyiség, amibe én bele tudnék szeretni. Nem szeretném, hogy tovább bántsuk egymást, semmiféleképp, hanem mint férfi és nő én ezt a köztünk lévő kapcsolatot el szeretném engedni” – magyarázta a feleség.
Ugyanakkor ezt a gyűrűt magamon szeretném hagyni, mert bízom benne, hogy talán nem haraggal, gyűlölettel és dühvel búcsúzunk el egymástól a kísérlet végén, hanem barátokként
– tette még hozzá.
