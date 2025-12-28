Elképesztő: vízesés előtt mutatta meg tökéletes alakját Rubint Rella

A csodaszép fitneszedző, Rubint Rella újabb dögös fotóval lepte meg követőit. Az edző utazással tölti az időt, egy egzotikus helyszínen pedig nem hagyhatta ki egy vízesés lélegzetelállító látványát sem.

Gyönyörű vízesés előtt fotózkodott Rubint Rella / Fotó: Markovics Gábor

Rubint Rella mindenkit lenyűgözött

Az Instagram-oldalára feltöltött fotókon a vízesés előtt pózoló bikinis szépség látványa olyan, mintha egy magazin címlapjáról lépett volna ki a természetbe. A zubogó víz drámai hátteret ad a képeknek, miközben az apró bikini csak még inkább kiemeli Rubint Rella irigylésre méltó alakját, ami a hátulról készült felvételen jól kirajzolódik.

Rubint Rella egy rövid videóban is feltűnik: mosolyogva fordul a kamera felé, hajába tűzött virággal, ami tovább erősíti a természetközeli, friss atmoszférát. Az edző vékony, sportos és izmos alkatát alig takarja a bikini, így a felvétel egyszerre sugároz energiát, magabiztosságot és életörömöt. Nem meglepő, hogy a képek és a videó gyorsan felkeltették a követők figyelmét.

Alig várom, hogy a vlog részekben ide érjünk, mert Kambodzsa fogott meg a legjobban: nem csak a természet adta kincsei miatt, hanem az itt élő emberek szeretete, nyitottsága és a kultúra mélysége miatt

– írta a poszthoz Rubint Rella.