Hatalmas nyeremény ütötte a markát: Elvitték a hatos lottó főnyereményét
Mutatjuk mennyit nyert a szerencsés.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 10. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
2 (kettő)
5 (öt)
20 (húsz)
26 (huszonhat)
36 (harminchat)
43 (negyvenhárom)
Nyeremények:
6 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 404 132 140 forint;
5 találatos szelvény 15 darab, nyereményük egyenként 542 870 forint;
4 találatos szelvény 735 darab, nyereményük egyenként 11 080 forint;
3 találatos szelvény 13 888 darab, nyereményük egyenként 3565 forint.
