Hatalmas nyeremény ütötte a markát: Elvitték a hatos lottó főnyereményét

Mutatjuk mennyit nyert a szerencsés.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.05. 21:45
hatos lottó nyeremény Szerencsejáték Zrt.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 10. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

2 (kettő)

5 (öt)

20 (húsz)

26 (huszonhat)

36 (harminchat)

43 (negyvenhárom)

Nyeremények:

6 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 404 132 140 forint;

5 találatos szelvény 15 darab, nyereményük egyenként 542 870 forint;

4 találatos szelvény 735 darab, nyereményük egyenként 11 080 forint;

3 találatos szelvény 13 888 darab, nyereményük egyenként 3565 forint.

