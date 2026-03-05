Orbán Viktor: Nem félünk! Zelenszkij hiába fenyeget és hiába zsarol
Életveszélyesen megfenyegette a magyar miniszterelnököt.
Zelenszkij hiába fenyeget és hiába zsarol. Nem engedünk a magyarok érdekeiből. Az olajblokádot le fogjuk törni!
- írja a Facebookon Orbán Viktor, miután Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette őt.
