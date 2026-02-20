Több, mint százmillió dollárt kaszált egy lottónyertes, mégis letartóztatták

2025-ben egy szerencsés lottónyertes megütötte a Powerball főnyereményét, és 167 millió dollárt vihetett haza. Az óriási összeg szinte bárkinek fenekestül felforgatná az életét, ám az ő esetében a váratlan gazdagság nem kedvező fordulatot hozott, hanem inkább kedvezőtlen irányba változtatta meg a sorsát.

Milliókkal lett gazdagabb, mégsem tartja be a törvényt a lottónyertes Fotó: freepik.com / Illusztráció

A lottónyertes másodszor keveredett összetűzésbe a törvénnyel

Letartóztattak egy Kentucky állambeli férfit, aki 167 millió dollárt (54 milliárd forint) nyert egy 2025-ös Powerball játékon. Az 50 éves James Farthingot február 11-én vették őrizetbe, mert állítólag megfélemlített egy jogi eljárás résztvevőjét.

A beadvány szerint egy nő állítólag felvette a kapcsolatot a hatóságokkal, miután egy előre megbeszélt randevún találkozott Farthinggal. A nő azt állította, hogy nyomást érzett, hogy fogadjon el „gumicukrot” a férfitól és azt mondta, nem biztos benne, hogy mi van a termékben.

A vádirat szerint a nő a rendőrségnek azt mondta, hogy a házban tartózkodók „bántani akarták”. A rendőrök kiérkeztek a georgetowni otthonhoz és állítólag egy lőfegyvert és lőszert találtak Farthing éjjeliszekrényén.

A rendőrök szerint a nő önkívületi állapotban volt és rendkívül félt, ezért kórházba szállították. Miközben a rendőrség kihallgatta, Farthing állítólag egy SMS-t küldött a nőnek, amelyben ez állt: „Miért tetted ezt velem, hiszen soha nem bántanálak”.

Farthing állítólag azt mondta a rendőröknek, hogy a nő teljesen jól volt és ő nem csinált vele semmit. A férfit korábban, 2025 áprilisában is őrizetbe vették Floridában, miután a gyanú szerint bántalmazott egy rendvédelmi tisztviselőt, illetve akadályozta vagy megpróbálta megakadályozni az intézkedést. Az eset mindössze néhány nappal azután történt, hogy megnyerte a Powerball főnyereményét - írja a People.