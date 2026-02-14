Könnyfakasztó Valentin-napi sztori: Egy rákos édesanya 9 hónappal az első randevú után férjhez ment

Már az első randin elmondta neki, hogy rákos, de ez sem állította meg a szerelmüket. Csupán kilenc hónap kellett, hogy oltár elé álljanak. Ennél meghatóbb Valentin-napi történetet ritkán talál az ember.

Szívfacsaró Valentin-napi történetet osztott meg az édesanya Fotó: Pexels

Alecia Wendland, amikor első randevúján kávézni ment Glenn Marshnakkal, egyetlen mondattal indított:

Rákos vagyok.

– kezdte az ismerkedést az egyedülálló öt gyermekes anyuka. Mivel már az első randin minden lapját felfedte, tudta, fennáll a lehetősége annak, hogy a férfi nem akar majd tőle romantikus kapcsolatot. Sőt, még azt is felajánlotta, hogy bemutatja őt egyedülálló barátnőinek. Marsh azonban nem ijedt meg.

A rák ellenére is együtt folytatták

Azonnal megvolt köztünk a kapcsolat

– nyilatkozta az 59 éves Marsh. Az egyetlen egy dolog, ami ellenük játszott, az idő volt. Alecia hátralévő ideje vészesen ketyegett, Marshnak pedig üzleti útra kellett utaznia. „Nem akartam elmenni, de muszáj volt” – mondta. A parkolóban kezet akart fogni vele, de Alecia azt mondta:

Én ölelkezős típus vagyok.

Az ölelés közben felvillanó szikra mindkettejüket elvarázsolta. „Egyszerűen helyénvalónak tűnt” – nyilatkozta az 58 éves bejegyzett ápolónő.

A pár kapcsolata attól kezdve gyors burjánzásnak indult. Pár hónappal később már össze is házasodtak. A férfi szerint Alecia az egyik legerősebb nő, akit valaha ismert. Bármit megtenne érte, egy igazi angyal és úgy tűnik Alecia is hasonlóképp érzett iránta.

Annyira védelmező, gondoskodó és nagylelkű. Folyton azt mondja, együtt megküzdünk ezzel, még akkor is, ha nem műthető a betegségem… Ha kórházba kell mennem, egy perc alatt visz. Soha nem habozik.

Saját bevallásuk szerint a rák miatt felgyorsult minden, de ennek így kellett történnie. „Nem vesztegetjük az időt” – mondta Wendland, mire férje hozzátette: „Mindent megteszünk, amit csak tudunk, amíg lehet, mert mindketten tudjuk, hogy időkeretben élünk.” Inkább nem gondolnak arra, hogy mennyi idejük lehet még hátra együtt. Próbálnak a pillanatnak élni.

Jobban szeretem ezt a nőt, mint magát az életet. Csak azt sajnálom, hogy nem találkoztam vele 20 évvel korábban.

– mondta Marsh a People-nek.