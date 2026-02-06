Rákkal küzd a halálos iramban sztárja - aggódnak a rajongók

A harcművészeti szakértő és hollywoodi filmsztár Tony Jaa állítólag epehólyag-rákkal küzd, több thaiföldi hírportál beszámolója szerint. Az akciófilm-sztár, akit Jackie Chan és Jet Li nyomdokaiba lépő következő szupersztárként tartottak számon, állítólag 2024 júniusában kapta meg a sokkoló diagnózist. A Halálos iramban sztárja február 5-én töltöttbe az 50.életévét.

A Halálos iramban sztárja, Tony Jaa a rák ellen harcol Fotó: Forrás: Pixabay

Epehólyag-rákkal küzd a Halálos iramban sztárja, Tony Jaa

Tony Jaa a 2003-as Ong-Bak: A thai boksz harcosa című film főszereplésével szerzett nemzetközi hírnevet, amelynek két folytatása is készült. Később olyan hatalmas hollywoodi produkciókban kapott szerepet, mint a Halálos iramban, A feláldozhatók, a xXx: Újra akcióban és a Monster Hunter - Szörnybirodalom. Olyan hollywoodi nagy nevekkel játszott együtt, mint Jason Statham, Megan Fox, Sylvester Stallone, Dwayne Johnson és Vin Diesel.

A Nine Entertain jelentése szerint a színész közeli forrása elárulta, hogy kezdetben a diagnózis 3.stádiumú epehólyag-rák volt, azonban már a 4. stádium határát súrolja. A thai Channel 3 szerint Tony Jaa állapota a kemoterápiával javult 2024-ben. A színész később egy nagyszabású felszentelési ceremónián szerzetesi életbe lépett, mint egy szimbolikus új kezdet. Azonban egy utólagos orvosi vizsgálat után visszatértek a rákos sejtek, és azóta újrakezdte a kemoterápiás kezelést. Bár a színész nem nyilatkozott nyilvánosan a diagnózisáról, több thaiföldi portál is beszámolt róla.

Rajongói közösségi oldalakon jókívánságaikkal árasztották el a sztárt, egyesek születésnapi üzeneteket is hagytak neki. Néhányan aggódtak az utolsó Instagram-posztja miatt, észrevéve, hogy a színész a szokásosnál vékonyabbnak tűnik - számolt be róla a Daily Star.

Azt kívánom, hogy testvérem egészségesebb legyen. Ő már most is harcos

- írta az egyik rajongó.