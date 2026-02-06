RETRO RÁDIÓ

Rákkal küzd a halálos iramban sztárja - aggódnak a rajongók

A harcművészeti mozgásairól ismert Tony Jaa állítólag rák ellen küzd, derült ki egy közeli barátja nyilatkozatából. A Halálos iramban sztárját jókívánságokkal árasztják el a rajongók.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.06. 17:30
tony jaa rák halálos iramban sztár színész

A harcművészeti szakértő és hollywoodi filmsztár Tony Jaa állítólag epehólyag-rákkal küzd, több thaiföldi hírportál beszámolója szerint. Az akciófilm-sztár, akit Jackie Chan és Jet Li nyomdokaiba lépő következő szupersztárként tartottak számon, állítólag 2024 júniusában kapta meg a sokkoló diagnózist. A Halálos iramban sztárja február 5-én töltöttbe az 50.életévét.

A Halálos iramban sztárja, Tony Jaa a rák ellen harcol
A Halálos iramban sztárja, Tony Jaa a rák ellen harcol Fotó: Forrás: Pixabay

Epehólyag-rákkal küzd a Halálos iramban sztárja, Tony Jaa

Tony Jaa a 2003-as Ong-Bak: A thai boksz harcosa című film főszereplésével szerzett nemzetközi hírnevet, amelynek két folytatása is készült. Később olyan hatalmas hollywoodi produkciókban kapott szerepet, mint a Halálos iramban, A feláldozhatók, a xXx: Újra akcióban és a Monster Hunter - Szörnybirodalom. Olyan hollywoodi nagy nevekkel játszott együtt, mint Jason Statham, Megan Fox, Sylvester Stallone, Dwayne Johnson és Vin Diesel.

A Nine Entertain jelentése szerint a színész közeli forrása elárulta, hogy kezdetben a diagnózis 3.stádiumú epehólyag-rák volt, azonban már a 4. stádium határát súrolja. A thai Channel 3 szerint Tony Jaa állapota a kemoterápiával javult 2024-ben. A színész később egy nagyszabású felszentelési ceremónián szerzetesi életbe lépett, mint egy szimbolikus új kezdet. Azonban egy utólagos orvosi vizsgálat után visszatértek a rákos sejtek, és azóta újrakezdte a kemoterápiás kezelést. Bár a színész nem nyilatkozott nyilvánosan a diagnózisáról, több thaiföldi portál is beszámolt róla.

Rajongói közösségi oldalakon jókívánságaikkal árasztották el a sztárt, egyesek születésnapi üzeneteket is hagytak neki. Néhányan aggódtak az utolsó Instagram-posztja miatt, észrevéve, hogy a színész a szokásosnál vékonyabbnak tűnik - számolt be róla a Daily Star.

Azt kívánom, hogy testvérem egészségesebb legyen. Ő már most is harcos

- írta az egyik rajongó.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu