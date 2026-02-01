Vin Diesel alaposan próbára teszi a Halálos iramban-filmek rajongóinak türelmét

Vajon lesz még, akit érdekel a következő Halálos iramban-film? Vin Diesel jó ideje zsonglőrködik a sikersorozatai folytatásával – legalábbis a közösségi oldalán. Hol az xXx, hol a Riddick, hol a Halálos iramban rajongóinak dobogtatja meg a szívét, s közben azt is bedobta, hogy a legendás tévésorozat, a Kojak feltámasztása is rá vár. Mindeközben az IMDB szerint a filmsztár 2023 óta nem készített filmet. Igaz, most bedobta a következő Halálos iramban-film premierdátumát.

Vin Diesel Paul Walkerrel közös fotóval jelentette be az új Halálos iramban-film premierdátumát (Fotó: ddp images via AFP)

Vin Diesel tudja, hogy adja be rajongóinak a rossz hírt

„Senki sem mondta, hogy könnyű lesz az út... de a miénk! Valami, ami meghatároz minket és örökségünkké válik... És egy örökség... örökké tart. 2028. március 17.!”

– írta a Instagram-oldalán Vin Diesel, aki tudja, hogy adja be rajongóinak a rossz hírt. Egy Paul Walkerrel közös fotóval. A 40 évesen autóbalesetben elhunyt színész a filmsorozat másik nagy sztárja volt, váratlan halála feladta a leckét nem csak a Halálos iramban 7 készítőinek, de a nyolcadik rész forgatókönyvíróinak is. Bár a rajongóknak eddig a Halálos iramban 9-re kellett a legtöbbet, egész pontosan négy évet várniuk, ott a Covid-világjárvány okozott egy éves csúszást a premierben. Ám most nincs ilyen veszély, mégis 5 év után kaphat csak folytatást az eszement autós kaland. A rajongók hozzászólásai beszédesek.

„Lehet, családom lesz, mielőtt kijön a film”

– írta egy rajongó.

„Tényleg öt évet kell várnunk. Jobb lesz, ha ez a film felülmúlja az összes Bosszúállók-mozit!”

jegyezte meg egy másik Halálos iramban-fan.

„Előbb kapjuk meg a GTA6-ot, mint a következő Halálos iramban-filmet!”

– szúrt oda más.