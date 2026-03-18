Eddig tartott a csoda, egy helyen a keddi BL-meccsek eredményei
Nem volt elég a norvégok előnye a Bajnokok Ligájában. A BL-meccsek közül Portugáliában volt egyedül hosszabbítás.
Véget ér a Bodö/Glimt tündérmeséje a labdarúgó-Bajnokok Ligájában. A BL-meccsek közül kedd este négy nyolcaddöntő visszavágóját rendezték. A Bodö ugyan odahaza 3-0-ra verte a Sportingot, Portugáliában a rendes játékidőt 3-0-ra nyerte, majd 5-0-s sikerrel jutott tovább a nyolc közé a lisszaboni gárda. A norvég csapat korábban oda-vissza verte az olasz Intert, de legyőzte többek között a Manchester Cityt is.
BL-meccsek, nyolcaddöntők, visszavágók
Manchester City (angol)-Real Madrid (spanyol) 1-2 (1-1) Továbbjutott: Real Madrid – 5-1
Gólok: Haaland (41.), illetve Vinícius (22., tizenegyesből, 94.)
Kiállítva: Bernardo Silva (20.)
Arsenal (angol)-Leverkusen (német) 2-0 (1-0) Tj: Arsenal – 3-1
Gólok: Eze (36.), Rice (63.)
Chelsea (angol) -Paris Saint-Germain (francia) 0-3 (0-2) Tj: PSG – 8-2
Gólok: Kvarachelia (6.), Barcola (15.), Mayulu (62.)
Sporting (portugál)-Bodö/Glimt (norvég) 5-0 (4-0, 3-0, 1-0) Tj: Sporting – 5-3
Gólok: Ignácio (34.), Goncalves (61.), Suárez (79., tizenegyesből), Araújo (92.), Nel (121.)
