Eddig tartott a csoda, egy helyen a keddi BL-meccsek eredményei

Nem volt elég a norvégok előnye a Bajnokok Ligájában. A BL-meccsek közül Portugáliában volt egyedül hosszabbítás.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.18. 05:45
bl sporting real madrid

Véget ér a Bodö/Glimt tündérmeséje a labdarúgó-Bajnokok Ligájában. A BL-meccsek közül kedd este négy nyolcaddöntő visszavágóját rendezték. A Bodö ugyan odahaza 3-0-ra verte a Sportingot, Portugáliában a rendes játékidőt 3-0-ra nyerte, majd 5-0-s sikerrel jutott tovább a nyolc közé a lisszaboni gárda. A norvég csapat korábban oda-vissza verte az olasz Intert, de legyőzte többek között a Manchester Cityt is.

A Sporting nagy hátrányt dolgozott le, a BL-meccsek közül ők jutottak tovább egyedül a ráadásban Fotó: Gualter Fatia

BL-meccsek, nyolcaddöntők, visszavágók

Manchester City (angol)-Real Madrid (spanyol) 1-2 (1-1) Továbbjutott: Real Madrid – 5-1
Gólok: Haaland (41.), illetve Vinícius (22., tizenegyesből, 94.)
Kiállítva: Bernardo Silva (20.)

Arsenal (angol)-Leverkusen (német) 2-0 (1-0) Tj: Arsenal – 3-1
Gólok: Eze (36.), Rice (63.)

Chelsea (angol) -Paris Saint-Germain (francia) 0-3 (0-2) Tj: PSG – 8-2
Gólok: Kvarachelia (6.), Barcola (15.), Mayulu (62.)

Sporting (portugál)-Bodö/Glimt (norvég) 5-0 (4-0, 3-0, 1-0) Tj: Sporting – 5-3
Gólok: Ignácio (34.), Goncalves (61.), Suárez (79., tizenegyesből), Araújo (92.), Nel (121.)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
