Eddig tartott a csoda, egy helyen a keddi BL-meccsek eredményei

Véget ér a Bodö/Glimt tündérmeséje a labdarúgó-Bajnokok Ligájában. A BL-meccsek közül kedd este négy nyolcaddöntő visszavágóját rendezték. A Bodö ugyan odahaza 3-0-ra verte a Sportingot, Portugáliában a rendes játékidőt 3-0-ra nyerte, majd 5-0-s sikerrel jutott tovább a nyolc közé a lisszaboni gárda. A norvég csapat korábban oda-vissza verte az olasz Intert, de legyőzte többek között a Manchester Cityt is.

A Sporting nagy hátrányt dolgozott le, a BL-meccsek közül ők jutottak tovább egyedül a ráadásban Fotó: Gualter Fatia

BL-meccsek, nyolcaddöntők, visszavágók

Manchester City (angol)-Real Madrid (spanyol) 1-2 (1-1) Továbbjutott: Real Madrid – 5-1

Gólok: Haaland (41.), illetve Vinícius (22., tizenegyesből, 94.)

Kiállítva: Bernardo Silva (20.)

Arsenal (angol)-Leverkusen (német) 2-0 (1-0) Tj: Arsenal – 3-1

Gólok: Eze (36.), Rice (63.)

Chelsea (angol) -Paris Saint-Germain (francia) 0-3 (0-2) Tj: PSG – 8-2

Gólok: Kvarachelia (6.), Barcola (15.), Mayulu (62.)

Sporting (portugál)-Bodö/Glimt (norvég) 5-0 (4-0, 3-0, 1-0) Tj: Sporting – 5-3

Gólok: Ignácio (34.), Goncalves (61.), Suárez (79., tizenegyesből), Araújo (92.), Nel (121.)