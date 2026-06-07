Örömhírt jelentett be Till Attila: bővült a család

Till Attila közismerten rajong az állatokért, különösen a kutyákért, így rendszeresen oszt meg tartalmakat a család kedvenceiről a közösségi oldalán. Nemrég azzal az örömhírrel jelentkezett, hogy bővült a családjuk, méghozzá az egyik kutyusuk, Dubi unokahúgával.

Till Attila bejelentette: bővült a családjuk / Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin/Markovics Gábor

Megmutatta az új családtagot Till Attila

Bővül a család! Még egy kutya érkezett hozzánk! 8 hetes goldendoodle, amúgy rokoni szálon Dubi unokahúga. A neve még nem fix, de jelenleg Yella. Majd jövök a részletekkel, hogy sikerült az első találkozás Dubival, Pityuval, de minden ok! Semmi rossz fogadtatás nem volt, csak egy kis meglepődés, ami még lesz is! Amikor új gyerek jön, az mindig egy új helyzet, de majd rájönnek, hogy a szeretetünk nem csökken icipicit sem feléjük. Egy ideje téma nálunk, hogy legyen-e tesó és végül a mai naptól lett!

– jelentette be a közkedvelt műsorvezető, mialatt egy csatolt fotón meg is mutatta az édes kis jövevényt.

Nemrég Tilla újabb poszttal jelentkezett, amelyben arról számolt be, hogy alakult a kiskutya második napja náluk.

2. Nap. Ahhoz képest, hogy tegnap mennyire hülyét kapott Dubi a kicsitől, egy picit javult a helyzet. Jó, még nincs közös játék, de majd ezt nézzük meg két-három hét múlva! Ma Zahi a neve a kicsinek, tegnap Yella volt, nem tudjuk eldönteni, melyik legyen? Vagy egy harmadik lesz a végén

– írta meg a bejegyzésében.