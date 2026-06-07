Hatalmas a boldogság: Vastag Csaba és Domján Evelin bejelentették az örömhírt!

Hatalmas a boldogság Vastag Csaba és felesége, Domján Evelin életében, ugyanis végre elérkezett a pillanat, amire a rajongók már oly régóta vártak. Az énekes és szerelme egy elképesztő, szívmelengető bejelentéssel lepték meg követőiket, ami egyértelműen bizonyítja, hogy kapcsolatuk újabb mérföldkőhöz érkezett. A gratulációk azonnal elárasztották az oldalaikat, a kommentelők pedig egy emberként ünnepelték a házaspárt, akiknek az élete mostantól örökre megváltozik.

Vastag Csaba és Domján Evelin nagy hírt jelentettek be (Fotó: TV2)

Vastag Csaba Domján Evelinnel élte át a nagy pillanatot

Bár a hangulat valóban egy újszülött érkezését idézte, a valóságban egy egészen más, de legalább ennyire szent kötelék köttetett meg. Csaba és Evelin nem saját gyermeket köszöntöttek, hanem egy hatalmas, életre szóló felelősséget vállaltak magukra: hivatalosan is keresztszülők lettek. Az énekes és felesége sugárzott a boldogságtól a jeles eseményen, ahol ünnepélyes fogadalmat tettek. A Facebookon pedig az X-Faktor egykori győztese megható sorokkal tudatta a világgal, mekkora megtiszteltetés érte őket, és hogy ezt a napot a hit és a szeretet útjának kezdetének tekintik:

Végtelenül hálásak vagyunk, hogy a keresztszüleitek lehetünk. Ez a nap nemcsak a ti indulásotokról szól a hit és a szeretet útján, hanem a mi fogadalmunkról is. Ígérjük nektek, hogy az úton sosem lesztek egyedül

Hozzátették, mindig ott lesznek, hogy fogják a kezüket és meghallgassák őket, majd a sorokat a jól ismert bibliai idézettel zárták: „A szeretet mindent elvisel, mindent elhisz, mindent remél, mindent kibír.”

Rengeteg gratulációt kaptak

A bejegyzés valóságos kommentlavinát indított el, a követők azonnal elárasztották őket jótanácsokkal: „Csabikám, ne felejtsetek Istenes életet, jó példát mutatni nekik, együtt imádkozni. A Jóisten áldjon meg titeket és a keresztgyermekeket is” – írta egy rajongó. A hozzászólók egy emberként remélik, hogy a sztárpár a hit gyakorlásában is tökéletes példakép lesz a rájuk bízott kicsik számára ezen a csodálatos utazáson.