Orbán Viktor: mindennek van határa - a demokrácia mellett álltak ki az emberek a Sándor-palota előtt
Megtelt a Sándor-palota előtti tér, még a füves terület. Rengetegen fejezték ki támogatásukat Sulyok Tamás köztársasági elnök mellett, akit több más közjogi méltósággal együtt fenyegetett meg, és szólított fel lemondásra Magyar Péter miniszterelnök. Az eseményen felszólalók hangsúlyozták, nem fogják hagyni, hogy a demokráciát sárba tiporják.
Többen is felszólaltak a Sándor-palota elé szervezett szimpátiatüntetésen, amelyet a közjogi méltóságok és állami intézményvezetők melletti kiállás céljával hirdettek meg. Magyar Péter többek között Sulyok Tamástól követelte, hogy mondjon le, aminek az államfő nem tett eleget. Ezért a miniszterelnök már tudatta, módosítani fogják alaptörvényt, hogy a köztársasági elnököt így távolítsák el a hivatalából. A demonstráción Teleki Béla, a CitizenGO magyarországi vezetője, Kurucz Dániel, a KözTér főszerkesztője, Kohán Mátyás, a Mandiner rovatvezető-helyettese, valamint Skrabski Fruzsina szólalt fel - írja a Ripost.
Orbán Viktor a szimpátiatüntetés kapcsán: "Mindennek van határa"
A szimpátiatüntetés jelentőségét mutatja, hogy Orbán Viktor is támogatásáról biztosította a szervezőket.
Én is támogatom. Mindennek van határa.
– írta közösségi oldalán a Fidesz elnöke. Magyar Péter május 31-ig szabott határidőt a közjogi méltóságok, köztük Sulyok Tamás távozására. Miután Sulyok Tamás nem mondott le, Magyar Péter bejelentette:
Megkezdik a szükséges eljárásokat az államfő eltávolítása érdekében.
A kialakult helyzetre való tekintettel a köztársasági elnök korábban a Velencei Bizottság szakértői segítségét kérte. Az állami intézmények vezetői is sorra jelezték: mandátumukat a hatályos jogszabályok szerint kívánják kitölteni.
A fenyegetett állami vezetők:
- Sulyok Tamás köztársasági elnök,
- Varga Zs. András, a Kúria elnöke,
- Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész,
- Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke,
- Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke,
- Polt Péter, az Alkotmánybíróság elnöke,
- Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke,
- Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke.
Vasárnap délután a Himnusz eléneklésével megkezdődött a budapesti Sándor-palota előtt a Ne féljetek! – szimpátiatüntetés Magyarország állami intézményvezetői mellett elnevezésű demonstráció.
Miután elhangzott a himnusz, az egyik szervező, Renge Zsolt mondott beszédet. A Fidesz budapesti alelnöke kiemelte, szerinte a „bolsevizmus visszatérése” tapasztalható, amikor közjogi méltóságok eltávolítását vetik fel. Kijelentette: nem hagyhatjuk, hogy politikai zsarolással és fenyegetőzéssel sárba tiporják a jogállamiságot hazánkban. Hangoztatta a jól ismert idézetet: „jogállamot nem lehet a jogállamiság ellenében megvalósítani”.
Utána a CitizenGo vezetője lépett színpadra, Teleki Béla.
Ez a pillanat most cselekvésre hív, falhoz nyomták az államfőnket, a hallgatás az most nem opció. Azért vagyunk ma itt, hogy jelezzük: a közszolgák továbbra is az a feladata, hogy minket szolgáljanak. Akik eddig hűséggel szolgáltak, az alkotmányos méltóságok, töltsék ki idejüket.
– fogalmazott. Beszédében külön üdvözölte a közvetítést követő Magyar Péter miniszterelnököt, ami után a tömeg hangos zúgolódásba kezdett.
Hazaáruló!!!
– skandálták. Teleki Béla szerint a miniszterelnök hiába próbál határidőket szabni, Sulyok Tamás köztársasági elnök kitölti a megbízatását 2029-ig.
Innen üzenjük önnek: foglalkozzon a kormányzással és keressen magának másik ellenséget
- mondta a szervezet elnöke.
Mónus Benjámin, a Jövőt Építő Fiatalok Digitális Polgári Kör elnöke is beszédet mondott.
Egy igazi államférfi nem politikai mocsokban résztvevő, nem bohóckodik, nem teszi bűnbakokká ellenfeleit, és nem adja el a nemzeti szuverenitást. Egy államférfi ellenszélben is érvényesíti a nemzet akaratát. A miniszterelnök ne váljon Robespierre-ré, mert akkor ugyanolyan katasztrófába sodorhatja Magyarországot, mint a francia forradalom vezére Franciaországot. Ha az emberek aranyláncát üres ígéretekkel és pénzzel tartja, előbb-utóbb az aranyozás lekopik, és saját pártja és támogatói vezetik el a guillotine-hoz.
Kohán Mátyás, a Mandiner rovatvezető-helyettese hangsúlyozta:
Sulyok Tamás az elnöki tisztséggel együtt hárommillió ember akaratának képviseletében áll, akik a 2022. áprilisi választásokon a Fidesz-KDNP-t támogatták. A választások demokratikusak voltak, nem volt „maffiahatalom” vagy „demokratikus baleset”, hanem működött a magyar demokrácia. Sulyok Tamás megválasztása legitim, mivel a parlamenti többség demokratikus döntése. Szerinte aki megpróbálja megakadályozni vagy érvényteleníteni ezt a mandátumot, az alkotmányellenes, és olyan lépéseket tesz, amelyeket Latin-Amerika diktátorai használnak.
Huth Gergely, a Pesti Srácok főszerkesztője ezután arról beszélt, hogy az országban épülő rezsim a szabadság és az alkotmányosság ellen fordult.
Nemcsak a kormányzatot, hanem annak „cinkosait” is felelősség terheli, akik „becsvágyból, hatalom- vagy pénzéhségből” működnek együtt a rendszerrel. Tarr Zoltán miatt sok száz középiskolás nem jutott el például Csíksomlyóra, mert egy tollvonással felfüggesztette a Határtalanul program finanszírozását. Aki bolsevik módon fenyegette meg egy gyalázatos levélben több ezer civil szervezet vezetőjét, azt sugallva, hogy határon innen és túl mindenki bűnös, aki az előző nemzeti kormánnyal együttműködött. Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki a Gyurcsány-kormány kisstílű pribékje. Ruff ÁVH-ügyi miniszterelnök-helyettes, aki Excel-táblázatokban halállistákat szerkeszt, és a teljes közigazgatásban üldözőbe vette a másként gondolkodókat.
- mondta Huth Gergely, majd hozzátette:
Mit képzelsz magadról, Ruff? Mit képzelsz, ki vagy te?
Huth Gergely szerint a miniszterelnök „hibbant, mérges kishörcsög". Magyar Péter a demokráciát diktatúrára cseréli.
Skrabski Fruzsina dokumentumfilmes beszédében hangsúlyozta, nemcsak a közjogi méltóságokat, hanem minden olyan embert meg kell védeni, akit a hatalom megfélemlít. Kiemelte, a miniszterelnök nyilvános alázása másoknak, különösen az újságíróknak és a köztársasági elnöknek, elfogadhatatlan és rombolja a társadalom normáit. Szerinte Magyarország alapvetően nyugodt és kulturált társadalom, ezt bizonyítja, hogy Gyurcsány Ferenc 2010 után tudott testőrök nélkül sétálni az utcán, és nem szabad hagyni, hogy most az agresszív politikai viselkedés normává váljon.
Azok közül, akik a Fidesz agresszív politikai stílusa miatt szavaztak a kormányváltásra, sokan már a Tisza oldaláról érkező agresszivitást is problémásnak érzik.
Beszéde végén Mádl Ferenc köztársasági elnököt idézte, aki a polgári felelősségtudat, a szolidaritás fontosságát hangsúlyozta.
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