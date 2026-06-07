Orbán Viktor: mindennek van határa - a demokrácia mellett álltak ki az emberek a Sándor-palota előtt

Többen is felszólaltak a Sándor-palota elé szervezett szimpátiatüntetésen, amelyet a közjogi méltóságok és állami intézményvezetők melletti kiállás céljával hirdettek meg. Magyar Péter többek között Sulyok Tamástól követelte, hogy mondjon le, aminek az államfő nem tett eleget. Ezért a miniszterelnök már tudatta, módosítani fogják alaptörvényt, hogy a köztársasági elnököt így távolítsák el a hivatalából. A demonstráción Teleki Béla, a CitizenGO magyarországi vezetője, Kurucz Dániel, a KözTér főszerkesztője, Kohán Mátyás, a Mandiner rovatvezető-helyettese, valamint Skrabski Fruzsina szólalt fel - írja a Ripost.

Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett / Fotó: Ripost

Orbán Viktor a szimpátiatüntetés kapcsán: "Mindennek van határa"

A szimpátiatüntetés jelentőségét mutatja, hogy Orbán Viktor is támogatásáról biztosította a szervezőket.

Én is támogatom. Mindennek van határa.

– írta közösségi oldalán a Fidesz elnöke. Magyar Péter május 31-ig szabott határidőt a közjogi méltóságok, köztük Sulyok Tamás távozására. Miután Sulyok Tamás nem mondott le, Magyar Péter bejelentette:

Megkezdik a szükséges eljárásokat az államfő eltávolítása érdekében.

Fotó: Ripost /

A kialakult helyzetre való tekintettel a köztársasági elnök korábban a Velencei Bizottság szakértői segítségét kérte. Az állami intézmények vezetői is sorra jelezték: mandátumukat a hatályos jogszabályok szerint kívánják kitölteni.

A fenyegetett állami vezetők:

Sulyok Tamás köztársasági elnök,

Varga Zs. András, a Kúria elnöke,

Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész,

Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke,

Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke,

Polt Péter, az Alkotmánybíróság elnöke,

Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke,

Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke.

Vasárnap délután a Himnusz eléneklésével megkezdődött a budapesti Sándor-palota előtt a Ne féljetek! – szimpátiatüntetés Magyarország állami intézményvezetői mellett elnevezésű demonstráció.

Miután elhangzott a himnusz, az egyik szervező, Renge Zsolt mondott beszédet. A Fidesz budapesti alelnöke kiemelte, szerinte a „bolsevizmus visszatérése” tapasztalható, amikor közjogi méltóságok eltávolítását vetik fel. Kijelentette: nem hagyhatjuk, hogy politikai zsarolással és fenyegetőzéssel sárba tiporják a jogállamiságot hazánkban. Hangoztatta a jól ismert idézetet: „jogállamot nem lehet a jogállamiság ellenében megvalósítani”.