Négyszázmilliót nyert a lottón a férfi, mégsem cserélnél vele

A 39 éves essexi Anthony Canty 2020-ban került a címlapokra és hősként ünnepelték, miután újraélesztést végzett egy szívrohamot kapott rendőrön a buszon. Alig egy hónappal később a kétgyermekes hős élete örökre megváltozott, amikor feleségével, Katie-vel együtt nyert a lottón. Tragikus módon azonban a hétköznapi hős nem élvezhette az ölébe hullott hatalmas vagyont.

Nyert a lottón, de tragikus módon életét vesztette a kétgyermekes édesapa (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

Megmentett egy rendőrt, majd nyert a lottón, ám nem sokra rá tragikus véget ért az élete

Anthony Canty május 21-én, körülbelül 6 óra 30 perckor biciklizett az essexi Tiptreeben, amikor egy gépjármű elgázolta. Az édesapát kórházba szállították, ahol négy nappal később életét vesztette. Az autó feltételezett vezetője állítólag elmenekült, de később visszatért a gázolás helyszínére.

Az essexi rendőrség megerősítette, hogy letartóztattak egy 18 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy ittasan és kábítószer-befolyás alatt halált okotó közlekedési balesetet okozott, továbbá cserben hagyta az áldozatát.

Az essexi rendőrség szóvivője anno így nyilatkozott:

„A nyomozók, akik továbbra is vizsgálják a Tiptreeben történt, járművet és kerékpárt érintő súlyos ütközést, megerősíthetik, hogy egy férfi sajnos azóta a kórházban elhunyt.”

Anthony Canty történetéről széles körben beszámoltak, miután megmentette egy rendőr életét, miközben busszal hazafelé tartott a munkából. A rendőrt helikopterrel szállították kórházba, és szerencsére teljesen felépült. Később felvette a kapcsolatot a férfival, hogy köszönetet mondjon neki, és így fogalmazott: „a jó embereknek jó karma jut” – számolt be róla a Daily Star.

S bár a férfi egymillió angol fontot (411 milió forint) nyert az EuroMillions nevű szerencsejátékon, mielőtt halálos balesetet szenvedett, így nem tudta élvezni a mesés nyereményét, sokak számára mégis az önzetlen életmentése miatt emlékezetes.