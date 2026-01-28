Rejtélyes baleset Csepelen: szörnyű tette után keresik a Merci sofőrjét

Csattanásra, majd kiáltozásra eszméltek fel a békésen sétálgató, munkába igyekvő járókelők a XXI. kerületben kedd (január 28.) reggel. Információink szerint a csepeli Táncsics Mihály és a Katona József utca kereszteződésénél két autó rohant egymásba, méghozzá alapos hangzavarral. Bár a baleset már önmagában is aggasztónak tűnt, ezután még durvább dolog történt: lapunk úgy értesült, hogy az egyik kocsi sofőrje fogta magát, és sebesen elhúzott a helyszínről. Később kiderült, hogy az ügy még hátborzongatóbb, mint az első látásra tűnt.

A csepeli balesetben egy ember súlyosan megsérült. A gyalogost akkor gázolta el, amikor megpróbálta kikerülni a korábban balesetező kocsit. A sofőr ezután elhúzott a helyszínről

Rejtélyes baleset Csepelen: gyalogost gázolt, majd meglépett a Mercis

A Metropol úgy értesült, hogy a sofőr még azzal sem vesződött, hogy becsukja a hátsó ajtót: olyannyira gyorsan olajra lépett, hogy még a hátsó ajtaja is nyitva maradt. Információnk szerint nem ment éppenséggel messzire: egy közeli piacnál – szintén nyitott ajtókkal – megtalálták. Ekkor viszont a sofőrnek és az esetleges bennülőknek már nyoma sem volt. A rejtélyes ügyben lapunk felkereste a rendőrséget is, ahol elmondták, hogy az ügy még furcsább, mint az első látásra tűnt: az egyik kocsi már korábban balesetezett – ezt próbálta kikerülni a Mercedes. A manőver közben viszont nekiütközött a lerobbant, sérült autó mellett ácsorgó gyalogosnak, akit elütött, majd azzal a lendülettel a Mercedes sofőrje elhúzott:

– 7 óra 38 perc körül egy eddig ismeretlen személyazonosságú járművezető, a Budapest XXI. kerületi Katona József utcán közlekedett az általa vezetett személygépkocsival. Haladása közben a Katona József utca 62. szám előtt egy korábban balesetet szenvedett gépkocsi bal irányból történő kikerülése során a jobb visszapillantóval nekiütközött a balesetes gépkocsi bal első ajtajánál álló gyalogosnak. Ezt követően az ismeretlen járművezető a helyszínt anélkül elhagyta, hogy meggyőződött volna arról, hogy valaki megsérült-e, illetve segítségnyújtásra szorul-e? – közölte lapunkkal a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Hozzátették, hogy a cserben hagyott gyalogost kórházba vitték, a helyszínen pedig szemlét tartottak.