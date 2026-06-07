Csongrádi Kata aszkéta életmódot él

Sokan azt mondják, hogy Csongrádi Kata és Cher között óriási a hasonlóság, amivel a művésznőt is sokan szembesítik. Ő maga mindezt nagyon megtisztelőnek érzi, de azt mondja, hogy a külsőségek mellett döbbenetes az a párhuzam, ami a szakmájukat jellemzi.

Csongrádi Kata nemrégiben tért haza Amerikából, ahol leforgatták a Dobál a sors című dalának klipjét (Fotó: Csongrádi Kata)

Csongrádi Kata: „A szakma néha nagyon gonosz tud lenni”

Csongrádi Kata nemrégiben ünnepelte hetvenharmadik születésnapját. A Millió rózsaszál, a Szédület és a Dobál a sors című dalok előadója a mai napig fiatalokat meghazudtoló tempót diktál. Sokan úgy vélik, ő a magyar Cher.

„Nemrégiben jártam az egyik kereskedelmi csatornánál, és éppen erről volt szó a műsorban” – meséli Csongrádi Kata.

„A hangunk kapcsán valóban sok a hasonlóság, hiszen mindkettőnknek mély rezgésű hangja van, ráadásul mindketten a mai napig aktívak vagyunk. Egyikünk sem tiniként hódította meg a színpadot, hiszen Cher ötvenkét éves volt, amikor a Believe száma meghozta számára az igazi áttörést. Persze a neve ekkor már nem csengett ismeretlenül a popzenét szerető közönség számára. Az is nagyon érdekes, hogy mindketten dolgoztunk, dolgozunk színésznőként is, és mindkettőnk munkáját elismeri a szakma. Ezért én magam nem győzök hálálkodni, hiszen a szakma néha nagyon gonosz tud lenni.”

Csongrádi Kata Millió rózsaszál című dalával robbant be a köztudatba (Fotó: Csongrádi Kata)

Csongrádi Kata: „Sissit huszonhárom éven át hatvanhárom centis derékkal játszottam”

Cher és Csongrádi Kata számára nem ismeretlen dolog az önsanyargatás. A művésznő azt mondja, pontosan tudja, mi az ára annak, hogy művészként színpadra álljon. Tőle azt várják el, hogy majdnem ugyanúgy nézzen ki, mint pályája elején. Akkor, amikor Csongrádi Kata férje, S. Nagy István felfedezte őt.

Cherről köztudott, hogy aszkéta módon él, és ezalatt elsősorban azt értem, hogy rettenetesen vigyáz a kondíciójára. Aki a pályán akar maradni, annak nem is nagyon van más választása.

„A szakmánkban az a legkegyetlenebb dolog, hogy az elvárásoknak minden korban meg kell tudnunk felelni. Engem anno elkönyveltek egy karcsú, magas lánynak, aki zengő hangon énekel. Érdekes, hogy valamennyi hősnőm, akiket megírtam, szintén nagyon karcsúak voltak. Sissit huszonhárom éven át hatvanhárom centis derékkal játszottam, és egy dekát nem hízhattam, mert akkor nem jött rám a fűző, vagy ha igen, akkor volt, hogy véresre törte a derekam. Soha nem engedhettem meg magamnak, hogy beguruljak a színpadra. Ahhoz pedig, hogy a mai napig jöjjenek a felkérések, ugyanolyan fittnek és vékonynak kell lennem, mint régen, mert a közönség a legkisebb településen is ezt várja tőlem. És ez időnként azzal jár, hogy alig eszem valamit. Van, hogy elvagyok egy-két főtt tojáson és kávén” – árulta el Kata.