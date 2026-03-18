A fegyvergyárak és az energiacégek a háború nagy nyertesei

Orbán Viktor miniszterelnök a Bayer show különkiadásán volt a vendége, ahol az egyik központi téma a magyarokra leselkedő nemzetközi veszélyek, azon belül is, az ukrán háborúba való esetleges belesodródás volt – írja a Ripost.

Orbán Viktor szerint a háborúnak vannak nyertesei. A fegyvergyárak és az energiacégek sok pénzt keresnek rajta

A kormányfő az ukrajnai háború kitörése kapcsán felidézte: a Nyugat úgy döntött, hogy ezt a saját háborújának tekinti. Emlékeztetett, hogy Joe Biden akkori amerikai elnök kijelentette, hogy az orosz vezetésnek meg kell buknia. Orbán Viktor szerint amikor Donald Trump nyert a 2024-es amerikai elnökválasztáson, akkor azt lehetett volna mondani, hogy állj, de az európaiak azt mondták, hogy folytatni akarják a háborút.

A miniszterelnök a háború nyertesei között említette a fegyvergyárakat, valamint a nagy energiacégeket is.

Az olcsó orosz olajat ki akarják tolni Európából, hogy eladhassák a sajátjukat. Ennek az iskolapéldája a Shell

– jegyezte. Szerinte ezért nem véletlen, hogy Magyarországon is az ellenzék kulcsfigurája a Shell. De ismertette azt is, hogy a háborúkon a legtöbbet mindig a bankárok keresik. A miniszterelnök elmondta, hogy Magyarországon ezek az erők azért nem járnak sikerrel, mert kirúgja őket az ajtón.

Mi tudunk nemet mondani, a nemzeti-patrióta kormány tud nemet mondani. Más európai kormányok nem tudnak

– tette hozzá.

A teljes adást itt lehet visszanézni: