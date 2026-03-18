A fegyvergyárak és az energiacégek a háború nagy nyertesei

A Bayer show vendége volt a miniszterelnök kedd este. Orbán Viktor szerint a háborúnak ők a valódi nyertesei.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.18. 06:15
Módosítva: 2026.03.18. 07:37
háború Bayer Zsolt Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök a Bayer show különkiadásán volt a vendége, ahol az egyik központi téma a magyarokra leselkedő nemzetközi veszélyek, azon belül is, az ukrán háborúba való esetleges belesodródás volt – írja a Ripost.

Orbán Viktor szerint a háborúnak vannak nyertesei. A fegyvergyárak és az energiacégek sok pénzt keresnek rajta Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos / MTI

A kormányfő az ukrajnai háború kitörése kapcsán felidézte: a Nyugat úgy döntött, hogy ezt a saját háborújának tekinti. Emlékeztetett, hogy Joe Biden akkori amerikai elnök kijelentette, hogy az orosz vezetésnek meg kell buknia. Orbán Viktor szerint amikor Donald Trump nyert a 2024-es amerikai elnökválasztáson, akkor azt lehetett volna mondani, hogy állj, de az európaiak azt mondták, hogy folytatni akarják a háborút.

A miniszterelnök a háború nyertesei között említette a fegyvergyárakat, valamint a nagy energiacégeket is. 

Az olcsó orosz olajat ki akarják tolni Európából, hogy eladhassák a sajátjukat. Ennek az iskolapéldája a Shell 

– jegyezte. Szerinte ezért nem véletlen, hogy Magyarországon is az ellenzék kulcsfigurája a Shell. De ismertette azt is, hogy a háborúkon a legtöbbet mindig a bankárok keresik. A miniszterelnök elmondta, hogy Magyarországon ezek az erők azért nem járnak sikerrel, mert kirúgja őket az ajtón.

Mi tudunk nemet mondani, a nemzeti-patrióta kormány tud nemet mondani. Más európai kormányok nem tudnak

– tette hozzá.

A teljes adást itt lehet visszanézni:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
