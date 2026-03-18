Vége van a kanapé időszaknak, irány a szabad levegő, jöhet a mozgás!

A sportolás az emberi kultúra egyik legősibb és leguniverzálisabb tevékenysége, amely egyszerre szolgálta a test edzését, a közösségi élményt és a szórakozást. Van, aki műveli mások pedig inkább csak messziről nézik, miközben majszolják a hot-dogot. A tavasz viszont beköszöntött, és pillanatok alatt ránk szakad majd a nyári kánikula. Aki formába akar lendülni, az jobb, ha nekiveselkedik és mozogni kezd. A mai trendi sportok, mint a pilátesz, a jóga, a squash száz éve még nem léteztek Magyarországon, vagy még ki sem találták azokat. Az emberek úsztak, futottak, teniszeztek, fociztak, vagy eveztek a Dunán. Ilyen volt a sport a múltban.

1981. A sport a múltban igazi közösségi élmény volt Fotó: Szalai Béla/ Fortepan

Sport a múltban

Már az ókorban is kiemelt szerepet kapott a sport. A régi görögök olimpiai játékai nemcsak fizikai versenyek voltak, hanem egyben vallási és társadalmi események is. A rómaiaknál a sport inkább látványossággá vált, gondoljunk csak a gladiátorviadalokra. A középkorban a lovagi tornák és ügyességi próbák domináltak, amelyek a harci készségek fejlesztését szolgálták. A reneszánsz idején újra előtérbe került a testkultúra, majd a 18–19. században a modern sportágak alapjai is megszülettek, például az atlétika és a torna rendszerezett formában. Ekkor kezdtek kialakulni a sportegyesületek és a szervezett versenyek is, amelyek a mai sportélet alapjait jelentik.

I. Lajos magyar király lovagi öltözete a tornához Fotó: Wikipedia

A testkép az idők során folyamatosan változott, és ezzel együtt a sport szerepe is átalakult. Míg korábban a fizikai erő és állóképesség elsősorban a túléléshez és a munkához kapcsolódott, a 20. században egyre inkább az esztétikum és az egészség került a középpontba. A sport a mindennapi élet részévé vált, és számos új irányzat jelent meg. A kerékpározás például nemcsak közlekedési eszköz, hanem kedvelt szabadidős tevékenység lett. Az úszás és az evezés a természet közelségét kínálta, míg a tenisz és a labdarúgás hatalmas tömegeket mozgatott meg, és nemzetközi szinten is népszerűvé vált.

Kocsis fejel 1949-ben az üllői úti FTC stadionban Fotó: Kovács Márton Ernő/Fortepan

A 20. század második felében új trendek jelentek meg, amelyek már nemcsak a versenysporthoz, hanem az életmódhoz is szorosan kapcsolódtak. A nyolcvanas években az aerobik robbanásszerűen terjedt el, különösen a nők körében, mint zenealapú, dinamikus mozgásforma. Ugyanebben az időszakban vált népszerűvé a gördeszka és a görkorcsolya, amelyek inkább a fiatalok önkifejezésének és szubkultúrájának részét képezték.