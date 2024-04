Tűzbe jött Vin Diesel: a 70-es évek legendás tévés zsaruját keltheti életre

Bár olyan sikeres mozik köthetők Vin Diesel nevéhez, mint a Halálos iramban-széria, az XXX-, illetve a Riddick-mozik, ám az idén nyáron 57. születésnapjára készülő sztárnak bizony nem árt, ha az életkorának megfelelő új szerepekkel bővíti a repertoárját. Úgy tűnik, megvan a tökéletes figura, egy legendás tévés nyomozó, akit félszáz év távlatából hoznak vissza! Legalábbis Vin Diesel lelkesen posztolt az Instagram-oldalán.

Vin Diesel keltheti életre a 21. század Kojak hadnagyát (Fotó: Collection Christophel via AFP)

„(…) Most kaptam egy forgatókönyvet! Nem, nem akármilyen forgatókönyv… Amy Pascal, akit név szerint kell említenem, most küldte el nekem Hollywood LEGJOBB forgatókönyvét. Ez az a forgatókönyv, amiért a 70-es, 80-as évek összes hőse harcolt volna. Haha. Több író is megpróbált megbirkózni Kojak történetével… mindig egy picit kevesebbet érek el. De valamiért ebben az őrült világban… úgy jött ez a forgatókönyv, mint valami mestermű. Hű! Alázatos vagyok, nem találok szavakat. A kedvenc íróm mindig is Budd Schulberg volt (A rakparton, Annál súlyosabb a bukásuk…, Egy arc a tömegben, A tisztesség ára – a szerk.)…, de amit most olvastam, az… Hűha!

Megismétlem! Mert tudjátok, hogy maximalista vagyok. Haha, túlságosan is. A legjobb forgatókönyv 2024-ben… Ez Kojak! (…)”

– írta Vin Diesel az Instagram-oldalán egy stílusos képet is mellékelve. Igaz, Kojak cigi helyett elengedhetetlen nyalókája hiányzik a szájából, de van hasonlóság a sztár és az 50-es éveiben járó Telly Savalas által megformált hadnagy között.

Íme a hetvenes években nagy sikerrel futott Kojak című krimisorozat főcíme: