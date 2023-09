Itt a drámai bejelentés a szakemberektől: ezt teszi a testeddel az elektromos cigi

Köztudott, hogy a dohányzás káros az egészségre. Erre különböző figyelmeztető-elrettentő feliratok is figyelmeztetnek a cigarettásdobozokon. A tudósok pedig most arra hívják fel a figyelmet, hogy az e-cigarettát is érdemes mielőbb letenni.

Az elektromos cigi is rossz hatással van a férfiakra Fotó: ArieStudio/Shutterstock

Török kutatók ugyanis nemrégiben arra voltak kíváncsiak, hogy a dohányfüst milyen hatással van a patkányok hereméretére és spermiumszámára. Az egerek és patkányok anatómiai, fiziológiai és genetikai hasonlóságokat mutatnak az emberrel, ezért használják őket folyamatosan a kísérletek során. A szakemberek ezért úgy vélekedtek, hogyha valami elváltozást tapasztalnak patkányoknál, akkor az az emberekkel is megtörténhet.

Az erről szóló tanulmány a Revista Internacional de Andrología spanyol orvosi folyóiratban jelent meg, az eredmények pedig enyhén szólva is érdekesen alakultak.

A vizsgálatok megkezdése előtt feljegyezték az állatok heréjének a méretét valamint a hímivarsejtek számát. Kiderült, hogy egy átlagos patkánynak körülbelül 98,5 millió spermiuma van milliliterenként. Az állatokat pedig ezután három csoportba osztották.