Kábult ámokfutót kergettek a rendőrök, akciófilmbe illő jelenetek Budapesten

Száguldozó ámokfutót fogtak el a rendőrök. A férfi nem állt meg a rendőri jelzésre, majd elhajtott, mindezt vezetői engedély nélkül és kábítószer hatása alatt.

2025.11.03.
Elkapták az ámokfutó férfit
Elkapták az ámokfutó férfit / Fotó: Mehes Daniel /  Shutterstock

Kábult ámokfutót kapcsoltak le a rendőrök

Elfogtak a rendőrök egy férfit, aki vezetői engedély nélkül, kábítószer hatása alatt menekült előlük - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) hétfőn a police.hu oldalon. Mint írták, a férfi vasárnap éjszaka nem állt meg a rendőri jelzésre, hanem a közlekedési szabályokat semmibe véve, a többi közlekedőt veszélyeztetve elszáguldott. A rendőrök üldözőbe vették az autóst, ám a Róbert Károly körúton nekiütköztek egy járműnek, amely a külső sávban állt. A balesetben a civil jármű vezetője súlyos, a két rendőr könnyebben sérülést szenvedett. A baleset körülményeit a Fővárosi Nyomozó Ügyészség vizsgálja - ismertették.

Hozzátették, hogy az üldözött autós a helyszínről segítségnyújtás nélkül elmenekült, ám a Dabasi Rendőrkapitányság segítségével sikerült azonosítani, így a budapesti rendőrök még aznap elfogták. A 22 éves férfiről kiderült, hogy jogosítványát már korábban bevonták, felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt áll, a kábítószer-gyorsteszt pedig amfetamin fogyasztását mutatta ki.

K. Richárdot a Budapesti Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Főosztályán súlyos testi sértést okozó közúti veszélyeztetés, segítségnyújtás elmulasztása és kábítószer birtoklása miatt gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását - olvasható a közleményben. - írta az MTI.

 

