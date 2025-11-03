Elesett az Erzsébet körút, a villamos is értintett
A villamosforgalmat is akadályozza a baleset az Erzsébet körút és a Dohány utca kereszteződésénél.
Összeütközött két személyautó Budapest VII. kerületében, az Erzsébet körút és a Dohány utca kereszteződésénél. A fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél, amely a villamosforgalmat is akadályozza. A helyszínre érkeztek a mentők is – írja a Katasztrófavédelem.
