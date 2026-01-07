Orbán Viktor: Csődbe vitték az ország leggazdagabb városát
A főváros már nem pompázik régi fényében. Orbán Viktor kijelentette, a budapestiek ennél többet érdemelnek.
Friss videóval jelentkezett a közösségi oldalán szerda reggel Orbán Viktor. Ebben a miniszterelnök arról beszélt, hogyan vitték csődbe az ország leggazdagabb városát, Budapestet.
Ezt írta Orbán Viktor
Csődbe vitték az ország leggazdagabb városát. A budapestiek ennél többet érdemelnek
- jelentette ki a posztjában a kormányfő.
Íme Orbán Viktor videója
