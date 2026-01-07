RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Csődbe vitték az ország leggazdagabb városát

A főváros már nem pompázik régi fényében. Orbán Viktor kijelentette, a budapestiek ennél többet érdemelnek.

Friss videóval jelentkezett a közösségi oldalán szerda reggel Orbán Viktor. Ebben a miniszterelnök arról beszélt, hogyan vitték csődbe az ország leggazdagabb városát, Budapestet.

Ezt írta Orbán Viktor

Csődbe vitték az ország leggazdagabb városát. A budapestiek ennél többet érdemelnek

- jelentette ki a posztjában a kormányfő.

Íme Orbán Viktor videója


 

