Újabb baleset az M6-oson, elesett a főváros felé a forgalom

Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán, Nagytéténynél, a Campona utca közelében. A járműben ketten utaztak, mindketten ki tudtak szállni. A fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki a balesethez, amelynek helyszínén forgalmi akadályra lehet számítani - írja a Katasztrófavédelem.

