Most jött: súlyos baleset történt a 4-es főúton, mentők a helyszínen
A karambol akadályozza a forgalmat.
Ismét ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután összeütközött egy helyi járatú kisbusz és egy személykocsi Vecsésen, a Fő úton.
A 4-es főút 20-21-es kilométere között történt balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották. A raj áramtalanított. A buszon a sofőrön kívül egy utas ült, az autóban csak a gépkocsivezető utazott. A helyszínre mentő is érkezett. A karambol akadályozza a forgalmat - írja a katasztrófavédelem.
