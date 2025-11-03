RETRO RÁDIÓ

Most jött: súlyos baleset történt a 4-es főúton, mentők a helyszínen

A karambol akadályozza a forgalmat.

Szerző: KL
Létrehozva: 2025.11.03. 16:15
baleset ütközés 4-es főút katasztrófavédelem karambol

Ismét ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután összeütközött egy helyi járatú kisbusz és egy személykocsi Vecsésen, a Fő úton.

A 4-es főút 20-21-es kilométere között történt balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották. A raj áramtalanított. A buszon a sofőrön kívül egy utas ült, az autóban csak a gépkocsivezető utazott. A helyszínre mentő is érkezett. A karambol akadályozza a forgalmat - írja a katasztrófavédelem.

 

