Baleset a Ferihegyi repülőtérre vezető úton - a tűzoltók már a helyszínen

Lesodródott az útról és felborult egy személyautó Vecsésen, a Ferihegyi repülőtérre vezető út és az Üllői út találkozásánál. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a gépkocsit. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani – írja a Katasztrófavédelem.

