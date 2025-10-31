RETRO RÁDIÓ

Baleset a Ferihegyi repülőtérre vezető úton - a tűzoltók már a helyszínen

Lesodródott az útról egy autó Vecsésen. A baleset a Ferihegyi repülőtérre vezető úton történt.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.31. 21:11
Módosítva: 2025.10.31. 21:37
baleset Ferihegy repülőtér tűzoltó

Lesodródott az útról és felborult egy személyautó Vecsésen, a Ferihegyi repülőtérre vezető út és az Üllői út találkozásánál. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a gépkocsit. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani – írja a Katasztrófavédelem.

A baleset a Ferihegyi repülőtérre vezető úton történt.
A baleset a Ferihegyi repülőtérre vezető úton történt. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu