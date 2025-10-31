Baleset a Ferihegyi repülőtérre vezető úton - a tűzoltók már a helyszínen
Lesodródott az útról egy autó Vecsésen. A baleset a Ferihegyi repülőtérre vezető úton történt.
Lesodródott az útról és felborult egy személyautó Vecsésen, a Ferihegyi repülőtérre vezető út és az Üllői út találkozásánál. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a gépkocsit. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani – írja a Katasztrófavédelem.
