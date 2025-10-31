„Nekem kellett volna a gépen lennem” – jegye volt Süllős Gyula gépére a családapának

Egy kenyai hittérítő, Ezekiel Odero azt állítja, hogy eredetileg ő utazott volna azon a repülőépen, amelynek balesete, tragikus módon, 11 ember életét követelte Kenyában. A katasztrófa mélyen megrázta a magyar sportéletet, hiszen az áldozatok között volt Süllős Gyula, a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, valamint nyolc családtagja. Az eset Kenyában is jelentős visszhangot keltett: Odero lelkész azt hangoztatja, hogy isteni figyelmeztetést kapott utazása előtt, amely arra intette, hogy ne szálljon fel a repülőgépre, hanem válassza inkább a vonatutat.

A balesetet senki nem élte túl, Süllős Gyula több családtagja is a fedélzeten volt – Fotó: MTI

A hittérítő a gyülekezetéhez intézett beszédben felfedte, hogy ugyanazzal a géppel, de elmondása szerint másik helyszínre utazott volna – írja a Tuko News.

Nekem kellett volna azon a gépen lennem, ami Dianiban lezuhant, nem nekik. Éreztem, ha felszállok, meg fogok halni

– mondta Ezekiel lelkész a hívőinek tartott istentisztelet során.

Állítólag a jegyet is megvette magának és a feleségének, de végül nem használták azokat. A hittérítőnek egy fia van, és elmesélte, erős meggyőződést érzett afelől, hogy el kell kerülnie a repülést, ezután hívta fel az utazásait intéző személyt.

Megkértem, hogy nézze meg, vannak-e még szabad helyek a vonaton. Amikor megerősítette, hogy vannak, kértem, hogy foglaljon kettőt. Emlékeztetett, hogy már vannak repülőjegyeink, és egyébként is ritkán használunk más közlekedési eszközt, de én ragaszkodtam hozzá, hogy ezúttal ne repüljünk, mert akkor soha nem érünk oda, és szerepelni fogunk a hírekben.

Az istentiszteleten a lelkész bizonyítékként felmutatta a fel nem használt repülőjegyeket, valamint a vonatjegyeket is.

Az állításai vegyes reakciókat váltottak ki az interneten: egyesek dicsérik a hitét, míg mások megkérdőjelezik az állításait, és egyesek hazugnak is titulálják.

Süllős Gyula családja halt meg a tragédiában

A Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula és családja haltak meg a kenyai repülőgép-balesetben, amely kedden történt.