"Nagyon kedveltem Gyuszit" - Süllős Gyula osztálytársa szívszorító emlékeket idézett fel

Sokkolta a magyar sportéletet Süllős Gyula halála. A Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője több családtagjával együtt életét vesztette a kenyai repülőgép-balesetben. A Metropolnak most megszólalt egy régi iskolatársa, aki azóta sem tudja elhinni, ami történt – neve elhallgatását kérte, de szívből beszélt barátjáról.

Süllős Gyula családjával, köztük két gyermekével együtt vesztette életét a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben Fotó: - / MTI

A budapesti XVII. kerületi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában és Gimnáziumban ismertem meg Gyulát. Együtt érettségiztünk 2001-ben. Tisztességes, rendes családból származott, mindig segítőkész volt, ahogy a családja is – mindenkinek igyekeztek jót tenni

– mesélte a férfi.

Süllős Gyula és iskolatársa sok szép emléket őriz együtt

"2000-ben Angliába mentünk osztálykirándulásra, ő is velünk tartott. Rengeteg szép élmény fűződik ahhoz az időszakhoz – sokszor jártunk együtt biliárdozni, gyakran mentünk szórakozni, és mindenki szerette a társaságát. Volt egy nagyon vicces történet is: néhányan együtt laktunk egy családnál, és a házigazda bevitt minket a városközpontba, de később már nem jött értünk vissza. Végül gyalog kellett hazamennünk, miközben jól eláztunk az esőben. Ezt az estét soha nem felejtem el – hatalmas kaland volt."

Nagyon kedveltem Gyuszit– ahogy mindenki más is. Igazán rendes, közvetlen ember volt, akit mindenki szeretett. Már gimnazista korában is aktívan sportolt, rendszeresen járt edzőterembe. Határozott, céltudatos és szorgalmas ember volt – mindig tudta, mit akar, és kitartóan dolgozott érte

– tette hozzá a régi osztálytársa, aki szerint Süllős Gyula neve örökre megmarad azok emlékezetében, akik ismerték őt.