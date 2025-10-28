Megrázó híreket közölt a kenyai repülőgép-baleset kapcsán Szijjártó Péter

Mint arról korábban már beszámoltunk szörnyű baleset történt Kenyában, egy utasokat szállító repülőgép lezuhant. A fedélzeten 10 utasból 8 magyar állampolgár volt. A tragédiát senki sem élte túl.

Szijjártó Péter Fotó: Purger Tamás

Az eset kapcsán most Szijjártó Péter friss információkat osztott meg a közösségi oldalán. A Facebook-oldalára feltöltött videóban elmondta, hogy két kiskorú is van az áldozatok között. A külgazdasági és külügyminiszter elárulta, hogy a balesetnek nem 11, hanem 12 halottja van, az áldozatok között pedig két magyar család és egy ismerősük is megtalálható.