Megrázó híreket közölt a kenyai repülőgép-baleset kapcsán Szijjártó Péter
Videóban tudatta a részleteket a külügyminiszter.
Mint arról korábban már beszámoltunk szörnyű baleset történt Kenyában, egy utasokat szállító repülőgép lezuhant. A fedélzeten 10 utasból 8 magyar állampolgár volt. A tragédiát senki sem élte túl.
Az eset kapcsán most Szijjártó Péter friss információkat osztott meg a közösségi oldalán. A Facebook-oldalára feltöltött videóban elmondta, hogy két kiskorú is van az áldozatok között. A külgazdasági és külügyminiszter elárulta, hogy a balesetnek nem 11, hanem 12 halottja van, az áldozatok között pedig két magyar család és egy ismerősük is megtalálható.
