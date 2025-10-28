"Nincsenek túlélők": Borzalmas tragédia - Lezuhant egy repülőgép, többségben magyarok voltak a fedélzetén

8 magyar utasa volt annak a repülőgépnek, amely kedden zuhant le Kenyában - derül ki a légitársaság közleményéből.

Repülőgép-tragédia Kenyában: 8 magyar utassal zuhantak le. Fotó: Pexels

A Mombasa Air Safari Limited mély sajnálattal közli, hogy az 5Y-CCA jelzésű repülőgépünk balesetet szenvedett a mai napon, 2025 október 28-án, miközben egy tervezett utat bonyolított le a Diani repülőtértől Kichwa Tempoba, Maasari Mara-ba - olvasható a közleményben.

"Mély megrendüléssel értesültünk, hogy előzetes információk alapján

10 utas volt a fedélzeten, amely közül 8 magyar, 2 német és egy kenyai állampolgár (a pilóta) volt. Sajnálatos módon nincsenek túlélők.

"Gondolatainkban és imáinkban azokkal vagyunk, akik érintettek ebben a szörnyű tragédiában.

Már kapcsolatba léptünk a sürgősségi mentőcsapatokkal, és teljes mértékben együttműködünk a hatóságokkal, akik megkezdték a nyomozást. Az elsődleges szempontunk most az, hogy az érintett családoknak megadjunk minden lehetséges támogatást. Egy erre kijelölt Családtámogató Csapatot kértünk meg, hogy kezdje meg a tanácsadást, a logisztikai koordinációt, és minden szükséges asszisztenciát.

Amennyiben további információk kerülnek napvilágra a nyomozóhatóságok munkájának előrehaladtával, úgy cégünk is további információkkal szolgál majd" - közölte a légitársaság.