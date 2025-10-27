Halálos gyalogosgázolás Zuglóban: kanyarodó busz kerekei alá került a zebrán átsiető férfi – helyszíni fotókkal
A férfi a zebrán sietett át, amikor a kanyarodó busz elütötte. Úgy tudni, hogy a halálos gyalogosgázolás áldozatát a busz alól kellett kiemelni. Életét már nem tudták megmenteni.
Halálos gyalogosgázolás miatt siettek a rendőrök, a mentősök és a tűzoltók is vasárnap (november 26.), az esti órákba Zuglóba. A Fogarasi és Vezér út sarkán ugyanis egy ártatlan közlekedési helyzet torkollott végzetes tragédiába: az eddigi információk szerint egy gyalogos éppen a Fogarasi úti zebrán akart átkelni, amikor egy, a Vezér útról jobbra kanyarodó busz elgázolta.
Halálos gyalogosgázolás: zebrán sétáló férfi hunyt el
Úgy tudjuk, hogy a férfit magával sodorta a busz, aki egyenesen a jármű és a kerekek alá zuhant.
Súlyos baleset történt Budapest tizennegyedik kerületében. A Fogarasi és a Vezér út kereszteződésénél egy autóbusz elgázolt egy embert. A helyszínre mentő is érkezett. A fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak az esethez
– közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
Bár úgy tudjuk, hogy miután kiemelték a busz alól, a férfit átadták a mentősöknek. Ők hosszú ideig próbálták megmenteni az életét, de hiába: már nem lehetett rajta segíteni.
Az arra járók döbbenten szemlélték az életmentés és a helyszínelés drámai perceit. Először azt hitték, valaki rosszul lett a megállóban:
Először a rendőrségi sátrat láttuk, pont úgy volt, mintha a megállónál lenne. Szóval bár sajnos sejtettük, hogy valami rossz dolog történt, azt hittük, hogy egy rosszullét
– mesélte egy környékbeli fiatal családanya.
Elmondta, hogy az előtte álló buszból sejtették aztán, hogy tragédia történt:
A busz hátuljánál számok voltak letéve, a tűzoltók meg a mentősök ott sürgölődtek. Utána mondták, hogy valaki a busz alá került
– magyarázta az asszony. Hozzátette, hogy a kereszteződést mindenki balesetveszélyes helyszínként ismeri, nem először történik itt baleset. Azt, hogy most pontosan hogyan is történt a végzetes baleset, egyelőre nem tudni, arra majd a rendőrségi nyomozás fog választ adni.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre