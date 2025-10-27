RETRO RÁDIÓ

Halálos gyalogosgázolás Zuglóban: kanyarodó busz kerekei alá került a zebrán átsiető férfi – helyszíni fotókkal

A férfi a zebrán sietett át, amikor a kanyarodó busz elütötte. Úgy tudni, hogy a halálos gyalogosgázolás áldozatát a busz alól kellett kiemelni. Életét már nem tudták megmenteni.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.27. 18:10
Halálos gyalogosgázolás miatt siettek a rendőrök, a mentősök és a tűzoltók is vasárnap (november 26.), az esti órákba Zuglóba. A Fogarasi és Vezér út sarkán ugyanis egy ártatlan közlekedési helyzet torkollott végzetes tragédiába: az eddigi információk szerint egy gyalogos éppen a Fogarasi úti zebrán akart átkelni, amikor egy, a Vezér útról jobbra kanyarodó busz elgázolta

A halálos gyalogosgázolás Zuglóban történt, egy férfi éppen a zebrán akart átsietni, amikor a kanyarodó busz elütötte
A halálos gyalogosgázolás Zuglóban történt, a férfit akkor ütötte el a busz, amikor éppen a zebrán sétált volna át Fotó: Metropol

Halálos gyalogosgázolás: zebrán sétáló férfi hunyt el

Úgy tudjuk, hogy a férfit magával sodorta a busz, aki egyenesen a jármű és a kerekek alá zuhant. 

Súlyos baleset történt Budapest tizennegyedik kerületében. A Fogarasi és a Vezér út kereszteződésénél egy autóbusz elgázolt egy embert. A helyszínre mentő is érkezett. A fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak az esethez

közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A helyszínen hosszú ideig tartott a helyszínelés, a járókelők döbbenten nézték az eseményeket 
Fotó: Metropol

Bár úgy tudjuk, hogy miután kiemelték a busz alól, a férfit átadták a mentősöknek. Ők hosszú ideig próbálták megmenteni az életét, de hiába: már nem lehetett rajta segíteni. 

Az arra járók döbbenten szemlélték az életmentés és a helyszínelés drámai perceit. Először azt hitték, valaki rosszul lett a megállóban: 

Először a rendőrségi sátrat láttuk, pont úgy volt, mintha a megállónál lenne. Szóval bár sajnos sejtettük, hogy valami rossz dolog történt, azt hittük, hogy egy rosszullét

– mesélte egy környékbeli fiatal családanya.

A busz a gyalogátkelőn sodorta magával a férfit Fotó: Metropol

Elmondta, hogy az előtte álló buszból sejtették aztán, hogy tragédia történt: 

A busz hátuljánál számok voltak letéve, a tűzoltók meg a mentősök ott sürgölődtek. Utána mondták, hogy valaki a busz alá került

– magyarázta az asszony. Hozzátette, hogy a kereszteződést mindenki balesetveszélyes helyszínként ismeri, nem először történik itt baleset. Azt, hogy most pontosan hogyan is történt a végzetes baleset, egyelőre nem tudni, arra majd a rendőrségi nyomozás fog választ adni. 

 

