Parkoló autó gázolt el egy gyalogost Kisújszálláson – így történt a döbbenetes eset

Szinte hihetetlen az a baleset, amihez a mentők, a rendőrök és a tűzoltók rohantak hétfő (szeptember 22.) délután a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Kisújszálláson. Egy autó ugyanis békésen parkolt az egyik utcában, mellette pedig gyanútlanul ácsorgott egy gyalogos. Ekkor azonban egy kocsi egyenesen a parkoló járműnek csapódott, ami pedig ezzel a lendülettel elgázolta a döbbent gyalogost.

Egy kocsi egy parkoló autóba rohant, ami pedig egyenesen egy nőnek csapódott, akit magával is sodort. Az asszonyt súlyos sérülésekkel vitték kórházba a mentők Fotó: Pexels (illusztráció)

Belecsapódó kocsi miatt gázolt egy parkoló autó

Információink szerint a nő a jármű mellett állt, amikor a semmiből megmozdult mellette az addig álló, sofőr nélküli kocsi. Mindez olyannyira váratlanul történt, hogy esélye sem volt elugrani, így az autó elsodorta, életveszélyesen megsebesítve őt. A balesethez azonnal kisiettek a tűzoltók:

Egy személygépkocsi haladása során nekiütközött egy, az úttest szélén parkoló másik járműnek. Az ütközést követően sajnos a parkoló jármű elsodorta a mellette álló személyt, aki ennek következtében súlyos sérüléseket szenvedett

– közölte bejegyzésében az esettel kapcsolatban a Kisújszállási Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság. Hamarosan a mentősök is a helyszínre érkeztek, akik úgy tudni, azonnal megkezdték a nő ellátását, aki ekkor súlyos állapotban hevert a földön. Az esettel kapcsolatban lapunk megkereste az Országos Mentőszolgálatot, akik elmondták, hogy a mentősök kórházba vitték az asszonyt:

A helyszínről egy 60 év körüli nőt súlyos sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba

– mondta el a Metropolnak Udvardi-Lakos Luca, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője. Lapunk úgy tudja, hogy a balesetben más nem sérült meg, a balesetet okozó sofőr kiszállt a kocsiból. A másik jármű az ütközés után az árokba csapódott, ahonnan csak csörlővel lehetett kiemelni.

Azt egyelőre nem tudni, hogyan is történhetett a meghökkentő baleset, az eset körülményeit vizsgálják.