Halálos gyalogosgázolás Őrhalomnál: munkából ment haza Adorján, tucatnyian gyászolják a családapát

A 25 éves fiatal éppen munkából tartott hazafelé, csak az út másik oldalára akart átjutni, mikor egy autó elütötte. A halálos gyalogosgázolás áldozatát tucatnyian gyászolják, ismerősei szerint mozgásszervi gondok miatt sétált lassabban.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.22. 14:45
gyalogosgázolás Balassagyarmat családapa Őrhalom 22-es főút halálos baleset halálos gázolás

Még mindig jól kivehetőek a nyomai annak a kedd (október 21.) esti tragédiának, ami egy fiatal családapa életébe került Balassagyarmat és Őrhalom között. A 22-es főúton egy sötét ruhában sétáló gyalogost ütött el egy arra járó autós. A férfi életéért, bár sokáig harcoltak, már nem tudták megmenteni. A halálos gyalogosgázolás áldozata egy közelben élő, háromgyermekes családapa volt. Adorjánt most tucatnyian gyászolják. 

A halálos gyalogosgázolás áldozatát, Adorjánt, tucatnyian gyászolják
A halálos gyalogosgázolás áldozata, Adorján munkából tartott hazafelé   Fotó: Ládi László/Agria Tv Bt.

Halálos gyalogosgázolás: munkából tartott haza kisfiaihoz Adorján

Úgy tudni, hogy a férfi a késő esti órákban keveredett a 22-es főútra, itt gázolta el az érkező kocsi. Azonnal segítséget hívtak hozzá, lapunk pedig úgy tudja: a férfit többször is megpróbálták újraéleszteni. Sajnos, esélye sem volt: úgy értesültünk, hogy a férfi a motorháztetőre csapódott és végzetes fejsérülést szenvedett. 

Családja, barátai és ismerősei teljesen összetörtek a baleset után. Mint megtudtuk, Adorján éppen munkából tartott hazafelé párjához és kisfiaihoz, amikor megállt az út mellett. Információink szerint a férfinek mozgásszervi gondjai voltak, így csak lassan tudott haladni: az autó akkor gázolta el, amikor éppen a túloldalra próbált meg átjutni. Barátai leszögezték: a férfi nem drogozott, nem ivott, aznap is dolgozni volt, a munkásautójából szállt ki azokban a tragikus percekben.

Dolgozott éppen, és csak a családjához akart hazamenni. Várta a gyönyörű kisfia, aki nemrégiben született

 - mondta a férfi egyik ismerőse. Lapunk úgy tudja, hogy Adorján és párja három gyermeket neveltek, legkisebb fia alig két hete született.

Látnia kellett volna felnőni a gyerekeket. Előtte állt az élet, három kisgyereket kellett volna felnevelnie, akiket imádott

 - tették hozzá. Leszögezték: a férfi a kisfiaiért élt és dolgozott. Minden nap munkába ment, hogy gyerekeinek és családjának kényelmes életet biztosítson.

Tisztességesen és keményen dolgozott, mindent a családjáért tett. A munkatársai is szerették, jólelkű és jó kedélyű ember volt 

- jelentették ki. 

Azt, hogy pontosan hogyan történt a baleset, egyelőre nem tudni, a felmerülő kérdésekre majd a rendőrségi vizsgálatok fognak választ adni. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
