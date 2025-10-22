Halálos gyalogosgázolás Őrhalomnál: munkából ment haza Adorján, tucatnyian gyászolják a családapát

Még mindig jól kivehetőek a nyomai annak a kedd (október 21.) esti tragédiának, ami egy fiatal családapa életébe került Balassagyarmat és Őrhalom között. A 22-es főúton egy sötét ruhában sétáló gyalogost ütött el egy arra járó autós. A férfi életéért, bár sokáig harcoltak, már nem tudták megmenteni. A halálos gyalogosgázolás áldozata egy közelben élő, háromgyermekes családapa volt. Adorjánt most tucatnyian gyászolják.

A halálos gyalogosgázolás áldozata, Adorján munkából tartott hazafelé Fotó: Ládi László/Agria Tv Bt.

Halálos gyalogosgázolás: munkából tartott haza kisfiaihoz Adorján

Úgy tudni, hogy a férfi a késő esti órákban keveredett a 22-es főútra, itt gázolta el az érkező kocsi. Azonnal segítséget hívtak hozzá, lapunk pedig úgy tudja: a férfit többször is megpróbálták újraéleszteni. Sajnos, esélye sem volt: úgy értesültünk, hogy a férfi a motorháztetőre csapódott és végzetes fejsérülést szenvedett.

Családja, barátai és ismerősei teljesen összetörtek a baleset után. Mint megtudtuk, Adorján éppen munkából tartott hazafelé párjához és kisfiaihoz, amikor megállt az út mellett. Információink szerint a férfinek mozgásszervi gondjai voltak, így csak lassan tudott haladni: az autó akkor gázolta el, amikor éppen a túloldalra próbált meg átjutni. Barátai leszögezték: a férfi nem drogozott, nem ivott, aznap is dolgozni volt, a munkásautójából szállt ki azokban a tragikus percekben.

Dolgozott éppen, és csak a családjához akart hazamenni. Várta a gyönyörű kisfia, aki nemrégiben született

- mondta a férfi egyik ismerőse. Lapunk úgy tudja, hogy Adorján és párja három gyermeket neveltek, legkisebb fia alig két hete született.

Látnia kellett volna felnőni a gyerekeket. Előtte állt az élet, három kisgyereket kellett volna felnevelnie, akiket imádott

- tették hozzá. Leszögezték: a férfi a kisfiaiért élt és dolgozott. Minden nap munkába ment, hogy gyerekeinek és családjának kényelmes életet biztosítson.

Tisztességesen és keményen dolgozott, mindent a családjáért tett. A munkatársai is szerették, jólelkű és jó kedélyű ember volt

- jelentették ki.

Azt, hogy pontosan hogyan történt a baleset, egyelőre nem tudni, a felmerülő kérdésekre majd a rendőrségi vizsgálatok fognak választ adni.